Natasja Crone husker tydeligt dengang i 1998, hvor hun som nyansat på DR Sporten blev kollega med Kent Nikolajsen, der torsdag døde i en alder af blot 48.

»Han var helt grundlæggende et godt menneske. Et menneske, der bare - uden nogen former for forbehold - ville hjælpe en, og som altid opmuntrede en. Det lå nærmest i hans dna. Han var et meget ægte og oprigtigt menneske.«

Sådan lyder karakteristikken fra studieværten Natasja Crone, der i dag er på TV 2 Nyhederne.

Men hvor hun i dag har masser af erfaring foran kameraet, var det dengang i 1998 en ret grøn journalist, der kom til DR Sporten fra den ret 'hemmelige' satellit-kanal TVS, som Preben Elkjær stod bag.

Natasja Crone tænker tilbage på Kent Nikolajsen som en rigtig god kollega. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Natasja Crone tænker tilbage på Kent Nikolajsen som en rigtig god kollega. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

I dag husker Natasja Crone tydeligt den første tid på DR, hvor hun begyndte 1. februar - og allerede i maj blev præsenteret som en del af det hold, der skulle dække fodbold-VM i Frankrig i 1998.

Noget, der måske ikke lå i kortene for en nyansat.

»Det var en gave, at Kent blev min nærmeste kollega. Vi var begge både værter og redaktionssekretærer. Vi var jævnaldrende, men Kent var mere erfaren end jeg, og derfor blev han min læremester;« siger hun.

Natasja Crone ventede sig med sit første barn på det tidspunkt, og Kent Nikolajsen havde også stiftet familie.

DR Ssportens VM-hold i 1998. Fra venstre Kent Nikolajsen, Natasja Crone og Tommy Troelsen. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN/NORDFOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere DR Ssportens VM-hold i 1998. Fra venstre Kent Nikolajsen, Natasja Crone og Tommy Troelsen. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN/NORDFOTO/RITZAU SCANPIX

»Jeg husker tydeligt, da han stolt og glædesstrålende fortalte, at Linda (Kent Nikolajsens enke, red.) ventede tvillinger. Jeg tænker meget på Linda og børnene nu,« siger Natasja Crone, der blev 'chokeret' over Kent Nikolajsens død.

»Jeg var ikke klar over, at han var syg. Vi var venner dengang og har siden mødtes til diverse sociale begivenheder, hvor vi altid fandt sammen og talte om gamle dage,« siger hun.

For hende vil han stå som en af de kolleger, der gør et helt særligt indtryk.

»Jeg har haft mange gode kolleger i mediebranchen, men det er ikke alle, man husker så godt som Kent. Han fortjener virkelig alle gode ord med på vejen.«