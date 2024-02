Kelvin Kiptum var kun 24 år, da han for nyligt døde i en tragisk trafikulykke. Ved øjekast kunne det virke tilfældigt. Men det begynder maratonløberens far at stille spørgsmålstegn ved.

For få dage inden det brutale dødsfald var han vidne til en mærkværdig episode, hvor fire fremmede troppede op ved faderens hjem. Nu kræver han en efterforskning.

»De sagde, at de ville have ham, og nu hvor det her er sket undrer jeg mig over, hvad de ville dengang. Hvad ville de have fra min søn, for de nægtede også at identificere sig?« siger Samson Cheruiyot.

Det gør han ifølge The Times.

Sådan så resterne ud fra den bil, Kelvin Kiptum kørte galt i sammen med træner Gervais Hakizimana og Sharon Kosgey. Foto: EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så resterne ud fra den bil, Kelvin Kiptum kørte galt i sammen med træner Gervais Hakizimana og Sharon Kosgey. Foto: EPA/Ritzau Scanpix

Den frygtelige nyhed ramte om Kelvin Kiptums – manden der har løbet historiens hurtigste maraton – død, ramte alverdens medier natten til mandag.

Ulykken ramte også Kiptums træner, Gervais Hakizimana, der også omkom, da bilen kørte galt. Der var tale om en soloulykke, hvor bilen ramte et træ.

I bilen sad også kvinden Sharon Kosgey, der slap med mindre skader.

Dødsfaldet affødte en reaktion fra den kenyanske sportsminister Ababu Namwamba.

– Det er et overvældende tab. Kenya har tabt en helt særlig juvel. Jeg har ingen ord, skriver han på det sociale medie X.

Kelvin Kiptum, der slog verdensrekorden i maraton ved Chicago Marathon i tiden 2 timer og 35 sekunder i oktober, efterlader sig en kone og to børn.