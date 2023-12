Shaun Davis er gået bort.

Den britiske bodybuilder, der vandt Mr. Universe-titlen i 1996, blev blot 57 år, og nu strømmer det ind med reaktioner fra nær og fjern.

Han måtte stoppe karrieren på grund af fysiske problemer og gennem lang tid kæmpede han med nyresvigt, hvilket sendte ham gennem omfattende dialysebehandlinger ad flere omgange.

Han fik ny nyre i 2009 efter at have ventet tre år på en donor.

Han blev selv kraftig fortaler for organdonation, hvilket han talte med BBC om kort efter transplantationen.

Her røbede han, at det især var datterens brev til julemanden, der havde slået benene væk under ham.

Dengang blot otte-årige Harley skrev et takkekort.

»Det fik mig til at bryde ud i gråd, for hun havde bedt om en nyre til sin far, og sidste år kom den ikke,« sagde en dengang lykkelig Shaun Davis.