Stjerneløberen Mo Farah bekræfter, at han løber London Marathon næste år, og han kommer for at vinde.

Siden 2003 er sejren hos herrerne ved London Marathon hvert år gået til en afrikansk løber fra enten Kenya eller Etiopien.

Men det skal være slut i 2019, mener den britiske stjerne Mo Farah. Han stiller til start næste år for at tage sejren.

- Jeg er glad for at kunne bekræfte, at jeg vender tilbage og løber Virgin Money London Marathon, siger Mo Farah ifølge Sky Sports.

- Jeg føler, at jeg har udviklet mig meget de seneste år med tredjepladsen i London i april og med min første sejr i et stort maraton i Chicago i oktober.

Den 35-årige brite, som er født i Somalia, leverede et fantastisk løb i Chicago med vindertiden 2 timer, 5 minutter og 11 sekunder, som er ny europæisk rekord. Og det har givet ham selvtillid.

- At slå både den britiske og den europæiske rekord har givet mig troen på, at jeg kan konkurrere med de bedste maratonløbere i verden, siger han.

Vindertiden fra Chicago ville have været nok til sejren i tre af de seneste ti udgaver af London Marathon.

Løbet i Chicago var blot den tidligere olympiske stjernes tredje maraton, siden han skiftede de korte distancer ud.

35-årige Farah vandt to guldmedaljer ved OL i 2012 og i 2016, da han begge gange sejrede i konkurrencerne i 5000 meter og 10.000 meter.

/ritzau/