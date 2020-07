Når main eventet til UFC 251 natten til søndag dansk tid løber af stablen på Fight Island i Abu Dhabi, vil den ene af MMA-kæmperne sandsynligvis allerede have opnået et vanvittigt resultat inden kampen.

For i et interview med ESPN mandag fortæller Jorge Masvidal, at han inden weekendens kamp skal tabe hele 10 kilo for at nå vægtgrænsen til kampen på 170 pund (77 kilo, red.).

»Ja, jeg har 21 pund (10 kilo, red.) tilbage. Jeg tager kampen med seks dages varsel. Da de offentliggjorde kampen, vejede jeg 191 pund (knap 87 kilo, red.), men jeg kan tabe den vægt,« siger den selvsikre Masvidal i interviewet.

Som om det ikke lyder vanvittigt nok i sig selv, så valgte amerikaneren tirsdag på vej til Abu Dhabi at lægge vejen forbi et pizzeria, da MMA-kæmperens fly mellemlandede i den italienske hovedstad, Rom.

Jorge Masvidal fik sig en pizza på flyet mod Abu Dhabi. Foto: Instagram / gamebredfighter Vis mere Jorge Masvidal fik sig en pizza på flyet mod Abu Dhabi. Foto: Instagram / gamebredfighter

'Var i humør til pizza, så jeg foretog et hurtigt stop,' skriver MMA-kæmperen til sit pizza-billede på Instagram.

Grunden til, at amerikaneren skal tabe sig så meget på så kort tid, skal findes i, at Kamaru Usmans oprindelige modstander, Gilbert Burns, for nylig blev testet positiv for corona, hvorfor Jorge Masvidal blev tilbudt kampen i sidste øjeblik.

Og selvom det byder på et hurtigt vægttab, hvis vægtgrænsen skal nås, så er amerikaneren dog helt rolig.

»Jeg har gjort det her i lang tid, så det vil ikke være første gang, at jeg har været nødt til tabe mig vanvittigt meget på kort tid, og som jeg altid har sagt, så har jeg Gud i ryggen, så der er ingen bekymringer,« fortæller Masvidal.

Jorge Masvidal har en stor opgave foran sig for at nå vægtgrænsen inden weekendens kamp mod Kamaru Usman. Foto: Sean M. Haffey Vis mere Jorge Masvidal har en stor opgave foran sig for at nå vægtgrænsen inden weekendens kamp mod Kamaru Usman. Foto: Sean M. Haffey

Foruden det vanvittige vægttab er den 35-årige amerikaner også nødt til at rejse væk fra USA for at deltage i titelkampen mod den 33-årige nigerianer Kamaru Usman, der i øjeblikket er indehaver af titelbæltet i weltervægt.

For første gang skal UFC nemlig afholdes på den omtalte Fight Island, der normalt er kendt under navnet Yas Island og er beliggende i Abu Dhabi.

Arrangementet vil finde sted på Yas Beach, som er et strandområde på øen, der normalt også lægger plads til Formel 1-løbene i Abu Dhabi, og som er placeret tæt på lufthavnen.

I en række videoer, som præsidenten har delt på sin Instagram, kan det ses, hvordan forberedelserne er i gang inden weekendens MMA-stævne.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dana White (@danawhite) den 30. Jun, 2020 kl. 1.19 PDT

Blandt andet vil oktagonen være placeret helt nede ved vandet på stranden, mens der er blevet anlagt veje og testfaciliteter, så eventuelle smittetilfælde med coronavirussen kan opspores.

Der er tale om to rutinerede kæmpere, der søndag nat dansk tid møder hinanden.

Kamaru 'Nigerian Nightmare' Usman går ind til kampen med en statistik på 16 sejre og blot et enkelt nederlag.

Jorge 'Gamebred' Masvidal har hele 35 sejre og 13 nederlag i UFC-regi.