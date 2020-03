En halv flaske tequila og et håndvåben bag passagersædet samt to fejlede alkoholtest.

Det er en lige lovlig frisk cocktail, når man som MMA-superstjernen Jon Jones samtidig sidder med motoren tændt i sin Jeep.

Og derfor måtte den 32-årige amerikaner også en tur med politiet natten til torsdag.

Jon Jones, der anses som en af de helt store stjerner indenfor kampsporten MMA, blev ifølge TMZ anholdt, da politiet rykkede ud efter til en anmeldelse om et affyret skud i delstaten New Mexico.

Foto: RONALD MARTINEZ Vis mere Foto: RONALD MARTINEZ

Her fandt politiet Jon Jones i sin Jeep, men han afviste at have affyret et våben. Efter en gennemsøgning af superstjernens bil blev der dog både fundet et håndvåben og en halv flaske tequila.

Og Jon Jones blev bedt om at puste i alkometeret.

Den fejlede han ifølge TMZ to gange, og derfor måtte Jon Jones en tur med på stationen, hvor han blev sigtet for at køre i beruset tilstand samt uagtsomt brug af et dødeligt våben. Amerikaneren blev løsladt, men skal for retten 9. april.

Og det er ikke første gang, han kommer i nærkontakt med politiet og retten.

Foto: RONALD MARTINEZ Vis mere Foto: RONALD MARTINEZ

For selvom Jon Jones er anerkendt for sine evner i buret, har han slingret lidt mere uden for MMA-verdenen.

I 2010 kørte han sin Bentley ind i en lygtepæl i New York, mens han var beruset. Fem år senere blev han ifølge Daily Mail erklæret skyldig som flugtbilist, efter han var kørt ind i en bil med en gravid kvinde bag rattet.

Det kostede 18 måneder under tilsyn.

Og sidste år var den så gal igen, da Jon Jones på en stripklub angiveligt løftede en kvinde op fra gulvet med et kvælertag og slog hende med flad hånd på hendes kønsorganer.