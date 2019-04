Mark O. Madsen mener, at det kræver store overvejelser at stille sig frem som homoseksuel mand i dansk sport.

Ingen mandlige danske sportsfolk har stillet sig frem og åbent fortalt, at de er homoseksuelle.

MMA-kæmperen Mark O. Madsen er sikker på, at de findes. Men han tror også, at de står i et dilemma, da de ved at tale åbent om deres seksualitet vil udsætte sig for en risiko for at blive diskrimineret.

Den seneste uge har tilskuere brugt ordet "bøsse" som et skældsord på danske fodboldstadioner i Odense og Farum.

- Det ville være et stærkt signal at sende, hvis nogen stillede sig frem, men på den anden side skal man nok være sig bevidst om, hvad man gør.

- Man vil få applaus for at stå frem, men hvis den her homofobi eksisterer, så er det noget, man skal være klar til at tage et opgør med. Så jeg tror, at der vil følge noget med, siger Mark O. Madsen.

Han har selv levet et langt liv i dansk topidræt. Først som bryder og nu som MMA-kæmper. Sideløbende er han formand i Danske Elitesportsudøveres Forening.

34-årige Mark O. Madsen er i sine mange år i dansk topidræt aldrig stødt på andre mandlige sportsfolk, der har indviet ham i, at de er homoseksuelle.

- Jeg kender ikke nogen, men der må jo være nogen. Vi repræsenterer jo en bred kam af mennesker. Det er ikke noget, der bliver skiltet med, siger han.

Igennem sin lange karriere i brydning og MMA har Mark O. Madsen heller aldrig hørt homofobiske tilråb fra tilskuere.

Bokseren Patrick Nielsen, som den tidligere bryder til juni møder i en MMA-kamp i KB Hallen, har heller aldrig bidt mærke i homofobi inden for boksesporten.

Patrick Nielsen vurderer ligesom sin kommende modstander, at mandlige danske sportsfolk er tilbageholdende i forhold til at stille sig frem.

- Jeg tror, at der er mange, der gemmer sig lidt, fordi de er lidt bange for at vise det. Det bedste er at stå frem, synes jeg.

- Jeg tror stadig, at folk vil elske en, uanset om man er til det ene eller andet, siger bokseren.

Fodboldens Disciplinærinstans har fredag givet superligaklubberne Brøndby og OB bøder på 25.000 kroner, efter at klubbens tilskuere i den forgangne uge har udsat FC København-spilleren Viktor Fischer for homofobiske tilråb.

/ritzau/