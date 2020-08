Når Valerie Loureda fredag går i ringen for at kæmpe ved Bellator 243, slipper hun sin indre bæst ud. Men udenfor ringen er hun en helt anden. Og sådan skal det være, mener hun.

Hun er kendt for sin dansevideoer på TikTok og for sin Instagram-profil, men Loureda er også en hårdtslående MMA-kæmper.



Dog er hun for nyligt blevet kritiseret af en anden MMA-kæmper, Macy Chiasson, der mener, at Loureda 'sælger sex.'



Det billede af hende og andre kvinder vil hun nu gøre op med.

»Når jeg træner, bliver jeg transformeret. Jeg glemmer alt om makeup, hår og øjenvipper. Mit fokus er på at kæmpe og forsvare mig selv.«



»Udenfor sporten, når jeg er hjemme, er jeg en meget piget pige. Jeg kan godt lide at gå i shoppingcenteret, få lavet mit hår og ordne mine øjenvipper. Det er ikke for alle kvinder, men jeg vil gerne sende et budskab om, at du kan være sexet og elegant, mens du samtidigt går ind i ringen for at kæmpe - og for at forsvare dig selv,« siger hun i MMA-podcasten Hablemos MMA.



En af dansevideoerne, der fik Loureda til at gå viralt:

Miss my Hispanic musichttps://t.co/YjKSl8epx0 pic.twitter.com/YyBCocJ2GP — Valerie Loureda (@valerielouredaa) April 29, 2020

Vis dette opslag på Instagram condiments Et opslag delt af Master Valerie Loureda (@valerieloureda) den 23. Mar, 2020 kl. 10.13 PDT

For hende er det vigtigt at gøre op med tanken om, at det kun er mænd, der kan dyrke MMA.



»Jeg synes ikke, du skal dømme nogen ud fra, hvordan de ser ud. Og det er et problem, vi har i MMA. Der er en stereotype omkring kvinder i sporten, og jeg kan være med til at ændre det.«



»Jeg er en danser, men på samme tid har jeg dyret taekwondo, og det kan ingen tage fra mig. Jeg er mig selv med min dans og min kampsport, og det er det, der gør mig glad.«



»Det er sådan, jeg viser kvinder, at jeg kan gøre det, og at ingen skal dømme mig. Jeg vil have, at andre kvinder ser det og siger 'den her sport er ikke kun for mænd. Jeg kan være elegant, smuk, feminim og stadig være en stærk kvinde i buret',« lyder det fra MMA-kæmperen.

Vis dette opslag på Instagram 125.3 Et opslag delt af Master Valerie Loureda (@valerieloureda) den 6. Aug, 2020 kl. 6.42 PDT

Loureda møder Tara Graff fredag i fluevægtsklassen. De to skulle have mødtes i januar, men her måtte Loureda trække sig grundet en skade.