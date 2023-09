Emilie Aaen måtte finde nye drømme, da hun for to år siden mistede sit ben i en trampolinulykke og igen måtte lære at løbe.

Og det blev hun faktisk så god til, at hun nu drømmer stort.

Emilie Aaen vil til de paralympiske lege, og dem gør hun sig klar til på en løbeskole sammen over 40 andre benamputerede hos Sahva.

»Det betyder alverden for mig, at jeg kom i gang med at løbe, og det har hjulpet mig til at forblive den samme Emilie med samme vilkår og den samme vitalitet som før min ulykke,« siger Emilie Aaen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Da jeg kom i gang med at løbe på Løbeskolen sidste gang, fandt jeg ud af, at løb faktisk er noget, jeg godt kan med min protese. Så nu vil jeg også prøve mere avanceret løb og at stå på SUP-board.«

Daniel Wagner har ageret mentor for Emilie Aaen - og nu vil hun ligesom ham, til De Paralympiske Lege. Foto: Kim Price/AP/Ritzau Scanpix

Det var en onsdag i januar 2021, at Emilie Aaens liv tog en radikal ændring.

Til en gymnastiktræning kom hun galt af sted med sit venstre underben under en simpel træningsøvelse, der efter flere operationer ikke stod til at redde.

Pludselig skulle hun vænne sig til en ny tilværelse og en ny krop og for Emilie blev løbeskolen stedet, hvor hun kunne prøve sin nye krop af.

Løberskolen giver deltagerne mulighed for at prøve kræfter med diverse sportsdiscipliner og protesekomponenter.

For Emilie Aaen handler det ikke kun om at blive klar til de paralympiske lege, for lige som hun selv fik stor gavn af en mentor i paraatleten Daniel Wagner, vil hun nu være det samme.

»De samtaler, jeg havde med Daniel, var virkelig med til at motivere mig, og jeg vil rigtig gerne være med til at skabe et trygt miljø og inspirere andre amputerede til at rejse sig igen. Man har kun de begrænsninger i livet, man selv sætter,« siger hun.

Løbeskolen finder sted 22.–24. september.