»Hvorfor skal jeg kunne vågne op til en ny dag, når min lille pige ikke længere har den samme mulighed? Jeg er så vred.«

På et splitsekund blev amerikanske Vanessa Bryants liv ændret for altid i slutningen af januar. Hendes ægtemand - basketballlegenden Kobe Bryant - og en af deres døtre - Gianna på 13 år - mistede livet i et helikopterstyrt. Nu sætter hun ord på sorgen.

I et opslag på Instagram skriver 37-årige Vanessa Bryant, at hun har været tilbageholdende med at sætte ord på sine følelser.

'Min hjerne nægter at acceptere, at både Kobe og Gigi (som var Giannas kælenavn, red.) er væk. Jeg kan ikke bearbejde det på samme tid,' skriver hun og tilføjer:

'Det er som om, at jeg forsøger at bearbejde, at Kobe er væk, men min krop nægter at acceptere, at Gigi aldrig kommer tilbage til mig. Det føles forkert.'

Det var omkring klokken 10 søndag den 26. januar, at tragedien skete.

Den helikopter, som basketball-legenden sad i sammen med Gianna og syv andre, styrtede ned over Calabasas i Californien, mens de var på vej til en ungdomsturnering. Ingen af dem overlevede.

I opslaget skriver Vanessa Bryant videre, at hun er vred over, at det skete - men at hun også er klar over, at hun er nødt til at være der for parrets andre tre døtre - Natalia på 17 år, Bianka på tre år og Capri på syv måneder.

'Jeg er vred over, at jeg ikke er sammen med Kobe og Gigi, men jeg er taknemmelig over, at jeg er her med Natalia, Bianka og Capri,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg ved, at det jeg føler, er normalt. Det er en del af sorgprocessen.'

Hun forklarer, at hun har valgt at dele opslaget om, hvordan hun har det, i tilfælde af der sidder andre derude, der har oplevet et lignende tab.

'Jeg ville ønske, at de stadig var her, og at dette mareridt var ovre,' skriver Vanessa.

Det er fortsat uvist, hvad der fik helikopteren til at styrte ned. Undersøgelserne er endnu ikke afsluttet.