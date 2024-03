Tidligere på måneden blev RJ Barrett ramt af en ubærlig sorg, da NBA-stjernen mistede sin blot 19-årige lillebror, Nathan.

Nu sætter Toronto Raptors-spilleren for første gang ord på familietragedien i forbindelse med sin tilbagevenden i klubben.

»Jeg har mistet nogle mennesker i mit liv, men den her ramte mig hårdere,« siger han ifølge TMZ og fortsætter:

»Det her er helt sikkert anderledes, det er meget hårdere, og jeg tror bare, at man må kæmpe videre hver dag og prøve at finde ud af det hele.«

Det var RJ Barrett og resten af familien der offentliggjorde, at de havde mistet basketstjernens lillebror.

Her fortalte de også, at Nathan var omgivet af familiemedlemmer og andre, han havde kært, da han gik bort.

Årsagen til Nathans alt for tidlige død kendes fortsat ikke.

Nathan var i første omgang også gået i sin storebrors fodspor og spillede basketball på Montverde Academy. Han skiftede dog siden kurs og forfulgte drømmen om at blive pilot.

»Hvis jeg kender min bror ret, ville han ønske, at jeg var her og spillede for at forsøge at få Barrett-arven til at fortsætte med at vokse,« siger 23-årige RJ Barrett.