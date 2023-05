Det virkede snotdumt første gang, så hvad skal man kalde det anden gang?

Han er en af USAs største stjerner på en basketballbane, men han har tilsyneladende et ret problematisk forhold til skydevåben.

Ja Morant blev tidligere på året suspenderet, da han flagrede med en pistol på en natklub, hvilket blev sendt ud på Instagram.

Nu har han gjort det igen, og videoen spredes med lynets hast på internettet. Han er derfor sat i skammekrogen igen, mens NBA-organisationen vurderer sagen.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday.pic.twitter.com/bqvwbwgd9m — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 14, 2023

Sidste gang talte NBA-bossen Adam Silver dunder og mindede Morant om, hvor mange unge mennesker der så op til ham.

Det er blot to måneder siden, at det kostede Memphis-guarden otte kampe. Hvad værre var, kostede det ham også en plads på de såkaldte All-NBA-hold, hvilket giver mulighed at skrive en endnu større kontrakt.

I runde tal er den 23-årige superstjerne gået glip af 267 millioner kroner, som ville være tilkommet ham, hvis han holdt sig fra våbnene.

Det lovede han ellers efter den første episode.

»Jeg lavede en dum fejl, og jeg har ikke tegnet et godt billede af mig selv med mine seneste fejl. Men i fremtiden vil jeg vise alle, hvem Ja virkelig er, hvad jeg står for, og ændre billedet af mig,« sagde han til ESPN.

Memphis var andenseedet i Western Conference, men røg ud i første runde til Los Angeles Lakers, der nu blot er en runde fra finalen.