I Sverige har idrætten fået en særskilt økonomisk hjælpepakke. Det sker ikke i Danmark, siger kulturminister.

Coronakrisen har ramt en lang rækker sportsklubber, forbund og arrangører økonomisk, og det reagerede Sveriges kulturminister hurtigt på.

Amanda Lind, som hun hedder, fortalte fredag på et pressemøde, at idrætten i Sverige kunne se frem til en økonomisk håndsrækning på en halv milliard svenske kroner. Det svarer til 339 millioner danske kroner.

Pengene vil blive givet til og distribueret af Det Svenske Sportsforbund, som har mest føling med, hvilke klubber, arrangører og forbund som trænger til mest hjælp, lød det.

Men hvis folk i dansk idræt går og håber på samme løsning i Danmark, så bliver de skuffet.

I Danmark har regeringen lanceret tre forskellige økonomiske hjælpepakker, som skal dække det meste af samfundet, herunder også idrætten.

I et skriftligt svar siger kulturminister Joy Mogensen (S):

- Regeringens fokus er på at understøtte hele samfundsøkonomien og herunder også oplevelsesøkonomien - som idrætslivet er en væsentlig del af.

- Derfor er de også integreret i de omfattende hjælpepakker, som regeringen og et enigt Folketing allerede har lanceret, lyder det fra ministeren.

De fleste superligaklubber har valgt at sende størstedelen af de ansatte hjem med fuld løn med hjælp fra den trepartsordning om erstatning til arbejdsgivere, som regeringen har lavet.

Nogle af klubberne har også hjemsendt hele spillertruppen i perioden.

Joy Mogensen roser de danske idrætsorganisationer for arbejdet med at få inddæmmet det hærgende coronavirus.

- Jeg har løbende en tæt og god dialog med idrættens organisationer, og jeg er også glad for, at organisationerne og vores sportsstjerner bakker op om de forsigtighedshensyn, som alle i den danske befolkning er opfordret til at følge, siger hun.

Men en særskilt hjælpepakke rettet mod idrætten er altså ikke på tegnebrættet ifølge ministeren.

