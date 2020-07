Bordtennisspilleren Mie Skov stoppede karrieren i 2015, men her fem år senere er hun klar til at tage battet i hånden en sidste gang.

Og hendes mål er klart. Hun vil repræsentere Danmark ved OL i Japan, der er udskudt til sommeren næste år. Det fortæller hun i 'Go morgen Danmark'.

»Jeg har brug for at trykke den af en gang til. Den følelse er jeg nødt til at forfølge. Jeg vil fortryde det resten af mit liv, hvis jeg ikke giver mig selv den chance,« lyder det helt præcist fra den 34-årige bordtennisspiller.

Mie Skov stoppede karrieren samme år, som hun fødte sønnen Benjamin Noah. Hun fortalte på daværende tidspunkt, at hun følte sig mættet, mens tanken ligeledes var tom for benzin.

Bordtennisspilleren håber på OL-deltagelse i 2021. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Bordtennisspilleren håber på OL-deltagelse i 2021. Foto: CLAUS FISKER

I 2018 vendte hun dog tilbage for en kort stund, da det danske landshold manglede en spiller til to EM-kvalifikationskampe. Hun understreger dog, at hun dengang var med, fordi landsholdet manglede hjælp, mens det denne gang er et rigtigt comeback.

Mie Skov skal dog finde sit højeste niveau frem, hvis hun vil sikre sig en af de 86 OL-pladser. Landstræner for det kvindelige landshold, Magnus Mallander, vurderer ifølge TV 2 hendes chancer som usandsynlige, men ikke umulige. Og Mie Skov erkender da også, at hun har sat overliggeren højt.

Mie Skov siger afsluttende, at hun er i sin bedste fysiske form nogensinde, men understreger samtidig, at det ikke betyder, at hun er sin bedste bordtennisform.

Men hun er klar til at træne meget for at nå sit mål om at komme til Japan, og hun vil i sit comeback spille med en anden tilgang end tidligere.