En stor undren står tilbage i den danske dressurverden, men nu svarer forbundets direktør.

Dressurrytteren Andreas Helgstrand, der står i spidsen for Helgstrand Dressage, er blevet afsløret af TV 2-programmet 'Operation X', hvor en lang række optagelser viser dårlig behandling af hestene.

Dansk Rideforbund var bekendt med optagelserne allerede fra juni og fik dernæst brudstykker, men ikke hele dokumentaren at se, fortæller direktør Morten Rodtwitt.

Men hvorfor kunne Andreas Helgstrand så være med til at vinde EM-bronze i september og ride med ved World Cup så sent som sidste weekend?

Direktør i Rideforbundet Morten Rodtwitt svarer på kritikken. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix Vis mere Direktør i Rideforbundet Morten Rodtwitt svarer på kritikken. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix

»Vi ser en række udvalgte klip, nogle af dem er også med i udsendelserne. Andreas Helgstrand er ikke rytter på nogle af klippene, hvilket de heller ikke viser i programmerne. Når vi ikke har Andreas som rytter og har ham som ejer af Helgstrand Dressage, så vurderer vi, at vores grundlag for ikke at udtage ham juridisk set ikke rigtig er til stede.«

»Først da vi ser udsendelserne i deres helhed, hvor han jo også bliver spurgt, om han er bekendt med det, der er foregået og indrømmer, at det er han … Det er først dér, det vægter for os, at når man er bekendt med det, der foregår og ikke gør noget ved det, så falder man ind under vores code of conduct og etiske retningslinjer. Det er ikke foreneligt at have den vide og ikke reagere – og så at være landsholdsrytter.«

»Rigtig mange har kritiseret os for, at han måtte ride EM, World Cup osv., når vi nu har set videoklippene, men det væsentlige ved de klip var for os, at vi ikke havde set det hele, og det ville vi gerne for at have det fulde overblik og grundlag for at træffe beslutningen. Og så har han ikke været rytter på nogle af klippene. Det er svært at udelukke ham som person, når det ikke er ham, der er rytter.«

Har I kontaktet Andreas Helgstrand i mellemtiden?

»Vi har haft en dialog med ham og hans virksomhed, og spurgt ind til, hvad der er foregået.«

»Vi har fået tilsendt en beskrivelse og en handlingsplan, som lyder fornuftig og nødvendig. Men det handler om den daglige drift i Helgstrand Dressage og ikke om ham.«

Havde I overvejelser om at give ham en pause, mens sagen stod på?

»Nej, faktisk ikke.«

Andreas Helgstrands sag skal nu indrettes til disciplinærinstansen. Foto: Bobby Yip/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Helgstrands sag skal nu indrettes til disciplinærinstansen. Foto: Bobby Yip/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det er også vigtigt at forstå, at det er en administrativ udelukkelse, som vi har foretaget. Grundliggende er det min beslutning, som jeg har fået bestyrelsens opbakning til. Det er kun vores disciplinærudvalg og appeludvalg, der kan arbejde med sanktioner. Vi skal nu undersøge sammen med dem, om der er grundlag for at lave en indberetning.«

»Vi ville ikke træffe beslutninger på et endnu ikke fuldt oplyst grundlag«

Nu skal der efter alt at dømme oprettes en sag til disciplinærudvalget, som arbejder uvildigt, oplyser direktøren.

Og det kommer til at tage måneder, før den er færdigbehandlet, vurderer han.

Jeres veterinærkonsulent Mette Uldahl, der medvirker i programmet, kommer tilbage til jer og fortæller, at der sker klare brud på de etiske retningslinjer hos Helgstrand. Hvad får det jer til at tænke?

»Vi har bedt hende om at lave en veterinærfaglig vurdering af de klip, som vi er blevet præsenteret for. Det tager vi i bestyrelsen til efterretning. Det bekræfter vores vurdering af, hvad der foregår i Helgstrand Dressage, og vi beder om en redegørelse fra dem.«

»Før vi kan træffe beslutninger om Andreas Helgstrand, så skal vi have det fulde overblik.«

Men det sker jo på hans vagt?

»Vi er ikke bevidste om, hvad han ved, der foregår.«

»Vi prøver at finde ud af, hvad han ved.«

Det er vel meget nemt at spørge ham om. Foregår det, eller foregår det ikke? Hvad svarer han på det?

»Det er den dialog, vi har haft. Der har vi fået en tilbagemelding fra dem med de ændringer, som de har lavet for ti måneder siden.«

Rideforbundet bliver overbeviste om, at Helgstrand Dressage er i gang med at rette op på sagerne.

Det er I helt sikre på?

»Vi kan ikke være sikre på andet end, at det er den information, vi får fra virksomheden.«

»Der stoler vi på dem og siger, at det lyder fornuftigt, men vi vil følge det til dørs.«

Rodwitt erkender, at det er et stort knæk for ridesporten.

Hovedpersonen Andreas Helgstrand begræder beslutningen om at være udelukket fra landsholdet.

»Jeg er ærgerlig over Dansk Ride Forbunds beslutning. Jeg har altid været stolt over at repræsentere Danmark på landsholdet, hvilket jeg så sent som i sidste weekend gjorde,« lyder det fra Andreas Helgstrand i et skriftligt svar til TV 2.