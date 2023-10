Hun har gjort det mange gange før. Kastet sig ud i bølgerne som det første, dernæst hoppet op på cyklen og til sidst løbet den lange distance.

Men nu er det slut.

Den danske triatlet-stjerne, bedre kendt som jernkvinden, Michelle Vesterby har indstillet sin karriere efter hun søndag deltog i sin sidste dans med den benhårde Ironman ved VM i Hawaii.

»Det hele sluttede anderledes, end jeg havde håbet, det ville, men jeg var sammen med hele familien, og det var det vigtigste,« fortæller Michelle Vesterby i en pressemeddelelse.

Verdensmesterskabet kvalificerede Michelle Vesterby sig egentlig til allerede for fire år siden, men så kom coronaudsættelser i vejen og i marts 2022 afslørede Michelle Vesterby, at barn nummer to var på vej.

Men selvom hun har gjort det før, fået barn og endt med topplacering til Ironman, så handlede det sidste VM om noget andet for den danske triatlet.

Hun ville vise at både andre atleter og mødre, og ikke mindst sine sønner, at man godt kan dyrke Ironman-disciplinen og være en god mor samtidig.

»Det har ikke været normalt før, at man har kunne dyrke denne her sport på det her plan og samtidig med, at man har været mor. Men heldigvis har det rykket sig for kvinderne, og det er stort, at vi nu er et sted, hvor det er normalt at få børn og komme tilbage til verdenseliten igen,« siger hun og fortsætter:

»Der ligger meget bagved facaden, som folk ikke ser. Vi ser flere og flere kvinder komme tilbage i elitesporten efter et barn, men vi ser sjældent, hvad det kræver at komme tilbage som atlet, når jeg samtidig er mor og ikke vil gå glip af noget i mine børns opvækst,« siger hun.

Optakten til VM i Ironman havde ikke været den bedste for Michelle Vesterby.

Hun brugte lang tid på at komme ovenpå efter en hård fødsel – men til startstregen på Hawaii, det kom hun.

»Hele projektet med at komme til VM på Hawaii, som jeg faktisk kvalificerede mig til før jeg fik børn, har set fuldstændig uoverskueligt ud, men det handler om at tro på processen og at det nok skal lykkes, når man stille og roligt arbejder sig hen mod sit mål. Selvom man er blevet mor, kan man godt drømme og sætte sig mål.«

»Jeg arbejder også som coach, og her møder jeg mange mødre, der går helt i stå, fordi de tilsidesætter sig selv fuldstændig i forhold til børnene. Jeg mener, det er vigtigt at gøre noget for sig selv, fordi det skaber bedre rammer for alle i familien, at mor slet ikke er noget for sig selv. De fleste er så heldige at de kan trække på tæt familie til at hjælpe sig, og så bliver det også mere overskueligt. Jeg tror på, at man bliver en bedre mor, hvis man også husker at passe på sig selv,« afslutter hun.

En ironman består af 3,8 kilometers svømning, 180 kilometer på cykel samt løb på maratondistancen 42,195 kilometer.

Michelle Vesterby sluttede som nummer 29 ved VM i Ironman på Hawaii i tiden 9 timer, 19 minutter og 44 sekunder.