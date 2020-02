Husker du, da Mikkel Kessler i begyndelsen af januar blev optaget som det nyeste medlem af Sports Hall of Fame?

Så mindes du garanteret, at det var Mikkel Kesslers nære og tætte ven, Michael Maze, der overrakte prisen.

Og måske lagde du tilmed mærke til, at det var en noget brødbetynget Michael Maze, man kunne se fra scenen. Det erkender han i hvert fald selv.

For hvordan er det egentlig at skulle overrække? Det forklarede Michael Maze, da B.T. mødte ham i forbindelse med Kevin Magnussens talkshow tirsdag i København. Her var Michael Maze inviteret til et særlig gokart-arrangement, hvor fans og Formel 1-entusiaster kunne prøve kræfter i en gokart.

Michael Maze overrækker prisen til Mikkel Kessler.

»Jeg var meget rørt. Det var sgu svært at stå og holde en personlig tale. Især når det nu ikke kun var til Mikkel, men også til så mange mennesker,« lyder det fra Michael Maze.

Mikkel Kessler indrømmede også efter showet, at ordene fra Michael Maze ramte hans bløde side.

I sin tale lagde Michael Maze blandt andet vægt på, at det først og fremmest var en stor sportsstjerne, der fortjent skulle hyldes. Derudover var det også en god kammerat, som gjorde talen til noget særligt.

»Det var specielt i den forstand, at det var en tale til en stor atlet. Og samtidig var det også en hyldest til en god ven,« siger Michael Maze og tilføjer:

Michael Maze har detlaget ved OL i sin karriere.

»Og dér var jeg jo på udebane. Man ville gerne få sagt det så godt som muligt, når man nu havde forberedt det. Jeg havde aldrig prøvet sådan noget før, så jeg var da lidt shaky,« indrømmer Michael Maze.

Som bonusinfo tilføjer Michael Maze, at han blev spurgt om han ville overrække prisen fire uger før Sportsgallaen. En opgave, han straks takkede ja til.

Derfor måtte han holde på hemmeligheden i godt fire uger over for Mikkel Kessler, som han stort set taler med hver dag. Det tog han dog i stiv arm, understreger han.

Michael Maze er én af dem, der senere skal ind og høre Kevin og Jan Magnussen i et foredrag i Cirkusbygningen tirsdag aften. Du kan følge arrangementet LIVE på B.T. fra klokken 17.30.