I en alder af 42 år har Danmarks bedste bordtennisspiller gennem tiderne, Michael Maze, endegyldigt stoppet bordtenniskarrieren.

Det skriver Michael Maze i et opslag på Instagram.

»Alle gode ting har en ende og det samme gælder for min karriere,« skriver den tidligere EM-guldvinder i opslaget.

Skader tvang i første omgang ham til at lægget battet på hylden forud for OL i 2016, men han gjorde senere comeback, hvor han de seneste år har tørnet ud for Roskilde Bordtennis. Her har repræsenteret den danske klub i blandt andet Champions League.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Nu vil jeg give mig fuldt ud for klubben i resten af sæsonen og så vil vi forhåbentlig kunne vinde det danske mesterskab,« skriver han videre i opslaget.

Michael Maze startede sin professionelle karriere allerede som 16-årig i Düsseldorf.

Han fik sit store gennembrud i 2004. Først med sejren i Europa Top 12, som han dedikerede til sin far, John Maze, der døde som 49-årig efter en veterankamp i fodbold for B 1908. Derefter med OL-bronzen i herredouble med Finn Tugwell i Athen samme år.

To af hans allerstørste triumfer var VM-bronzen i single i Shanghai i 2005, hvor han nåede semifinalen som eneste europæer, og EM-guldet i single i 2009 i Stuttgart med sejre over den forsvarende tyske europamester Timo Boll i semifinalen og den østrigske eksverdensmester Werner Schlager i finalen efter overbevisende spil.

»Jeg vil gerne sige tak til dem, der har gjort min karriere mulig og takke fans, venner og familie for den konstante støtte - den er jeg evig taknemmelig for,« slutter Michael Maze med at skrive i opslaget.

I dag er Michael Maze også restauranejer ved siden af bordtenniskarrieren, hvor det sidstnævnte nu meget snart får en ende.