Michael Maze drømte som barn om at blive en af verdens bedste bordtennisspillere og kæmpe om de store titler. Drømmen gik i opfyldelse. Syv medaljer ved OL, VM og EM taler deres eget sprog.

Nu drømmer den sjællandske boldkunstner igen. Som 40-årig. Ikke om nye, internationale bordtennistriumfer, selvom han spiller for Roskilde i Champions League. Men i en helt ny branche.

Sammen med en god ven Sune Høi har han åbnet to restauranter med navnet John & Woo i henholdsvis Nordhavn og Under Elmene på Amager.

»Navnet er sammensat af vores mellemnavne. Jeg hedder John til mellemnavn, og han hedder Woo. Restaurationsbranchen er hård, men også sindssygt spændende. Den har altid fascineret mig. I min bordtenniskarriere er jeg kommet på hundredvis af cafeer rundt om i verden og har suget til mig af indtryk,« siger Michael Maze.

Rundt om en legende Navn: Michael John Maze

Alder: 40 år (født 1. september 1981 på Amager, voksede op i Faxe)

Bopæl: Amager

Profession: Bordtennisspiller og restauratør

Klub: Roskilde Bordtennis



Største meritter: 2000: EM-bronze for hold

2004: Europa Top 12-sejr, OL-bronze i herre double med Finn Tugwell

2005: EM-guld for hold, VM-bronze i single

2007: EM-bronze i single

2009: EM-guld i single, EM-sølv for hold

Verdensranglisten, bedste placering: Nr. 8 i 2010

Hæder: B.T.s Guld i 2005

»Sune er professionel i branchen og en utrolig dygtig læremester. Vi lærte hinanden at kende, da jeg humpede rundt på krykker efter en af mine mange operationer. Hans restaurant lå tæt på, hvor jeg boede på Amager, og jeg kom der næsten dagligt. Vi har i flere år talt om, at vi ville lave noget sammen, og jeg synes, vi er kommet godt fra start. Der er blevet taget pænt imod os både på Amager og i Nordhavn.«

Samtalen finder sted på kajen foran John & Woo i Nordhavn, og Michael Maze lægger ikke skjul på, at det kunne være spændende med en bistro nummer tre.

»Tiden må vise, hvad der sker. Vi åbner ikke bare for at åbne, men det ligger i drømmen at udvide forretningen. Jeg har altid godt kunnet lide at have med mennesker at gøre,» siger han.

Michael Maze fik sit store gennembrud i verdens hurtigste spil i 2004. Først med sejren i Europa Top 12, som han dedikerede til sin far, John Maze, der døde som 49-årig efter en veterankamp i fodbold for B 1908. Derefter med OL-bronzen i herredouble med Finn Tugwell i Athen.

Hans olympiske medalje var væk i seks-syv år, men blev fundet i en glemt flyttekasse i kælderen, efter han var flyttet fra sit hus i Bagsværd.

»Der lå den sikkert og fint, mens jeg ledte alle vegne,« ler Michael Maze.

To af hans allerstørste triumfer var VM-bronzen i single i Shanghai i 2005, hvor han nåede semifinalen som eneste europæer, og EM-guldet i single i 2009 i Stuttgart med sejre over den forsvarende tyske europamester Timo Boll i semifinalen og den østrigske eksverdensmester Werner Schlager i finalen efter overbevisende spil.

Da B.T. talte med en bevæget Michael Maze efter EM-triumfen, sagde han:

»Jeg fik kuldegysninger på sejrsskamlen. Hårene rejste sig. Jeg blev sgu rørt. Det øjeblik vil jeg aldrig glemme.«

»Det var fantastisk at se verdens smukkeste flag gå til tops for en. Det er det, jeg har kæmpet så hårdt for og hele tiden troet på. En drengedrøm er gået i opfyldelse.«

Michael Maze startede sin professionelle karriere allerede som 16-årig i Düsseldorf. Få spillere i verden har haft en så sublim boldføling og måde at tænke bordtennis på som drengen fra Amager. En ø, han altid har haft i hjertet, selv om han har boet flere steder.

»Jeg elsker stadig at spille bordtennis, men kan mærke på kroppen, at jeg ikke kan spille om titler mere. Nu er det en ny og spændende verden, der venter,« siger han.