Selv den måske bedste basketball-spiller i historien er i sorg over tabet af Kobe Bryant.

Knap en måned efter den tragiske helikopterulykke, der tog livet af Kobe Bryant, hans datter Gianna og syv andre, var Michael Jordan en af flere talere ved den mindehøjtidelighed. der mandag blev afholdt for Kobe Bryant i Staples Center i Los Angeles.

57-årige Michael Jordan nåede at spille imod Kobe Bryant, der var ved at starte sin NBA-karriere, da Jordans var ved at slutte.

Bryant har ofte talt om, hvordan Jordan var hans store idol, og de to formåede at udvikle et venskab, der muligvis var tættere, end offentligheden vidste af, fortalte Michael Jordan i sin tale mandag.

»Måske overraskede det folk, at Kobe og jeg var meget tætte venner. Men vi var meget tætte venner. Han var min kære ven. Han var som en lillebror.«

Undervejs fortalte han ganske underholdende, hvordan Kobe Bryant kunne finde på at ringe midt om natten for at tale om forarbejde og taktik.

Men det var især hans pointer om Kobe Bryants determination og hans kærlighed til familien, der gjorde Staples Center tavs og fik tårerne til at trille ned af Jordans kinder.

»Hvad Kobe Bryant var for mig, var inspirationen ved, at han virkelig gik op i den måde, jeg spillede på, eller den måde, han spillede spillet på. Han ville være den bedste basketball-spiller, han kunne blive. Og som jeg lærte ham at kende, ville jeg være den bedste storebror, jeg kunne blive.«

»Jeg er inspireret, af hvad han har gjort, og hvad han har delt med sine børn. Jeg har en 30-årig datter, der lige har gjort mig til bedstefar, og jeg har 6-årige tvillinger. Jeg kan ikke vente med at komme hjem og være 'pige-far', kramme dem og se den kærlighed og de smil, de bringer os som forældre.«

»Dét lærte han mig bare ved kigge rundt her i aften. Det er de ting, vi vil blive ved med at lære af Kobe Bryant,« lød det blandt andet fra Michael Jordan.

Ved mindehøjtideligheden talte blandt andre talkshow-vært Jimmy Kimmel, Bryants tidligere holdkammerat Shaquille O'Neal samt hans enke, Vanessa Bryant. Se hendes rørende farvel her.

Kobe Bryant blev 41 år gammel, mens Gianna Bryant blot blev 13 år gammel.