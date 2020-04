Missede playoffs, dalende tilskuerinteresse og ikke mindst en trup, der var lidt for glade for fester med kokain og andre stoffer.

Det stod sløjt til for Chicago Bulls, da en ung Michael Jordan i 1984 kom til NBA-klubben, som på det tidspunkt var langt fra den storhed, som klubben endte i med Jordan som den absolutte superstjerne særligt i start-90'erne.

Baketball-ikonet fortæller i Netflix-dokumentaren 'The Last Dance' om første gang, det for alvor gik op for ham, at en del af hans holdkammerater havde ganske usunde fritidsinteresser.

Det skete, da han som 21-årig på en tur med holdet bankede på en holdkammerats hotelværesles-dør.

Foto: JEFF HAYNES

»De åbner døren, og jeg går ind og stort set hele holdet er derinde. Der skete ting, jeg aldrig havde set før i mit unge liv. Der var kokain-baner i det ene hjørne, der var pot-rygere i det andet, og så var der kvinder i det tredje,« husker Jordan efter, at intervieweren i dokumentaren har vist ham en arikel om, at Bulls var et 'omrejsende kokain-cirkus'.

Den ambitiøse, talentfulde og unge Michael Jordan vidste straks, at den slags udskejelser ikke ville gøre noget godt for ham og hans karriere.

Det fortæller Jordan, der griner bekræftende af artiklen, som skabte stort postyr dengang i 80'erne.

»Det første jeg sagde var 'jeg er den, der er smuttet'. Det eneste, jeg kunne tænke på, var, hvad der ville ske, hvis politiet kom. Så ville jeg være lige så skyldig som alle andre på hotelværelset. Derfra holdt jeg mig mere eller mindre for mig selv,« siger han om episoden på hotelværelset.

Foto: JEFF HAYNES

I stedet brugte Jordan sin fritid i sine første år som Chicago Bulls-spiller på at spille kort og se film.

Natklubber, druk og stoffer holdt han sig fra.

Det har sandsynligvis bidraget til, at han endte som den bedste NBA-spiller nogensinde.

Chicago Bulls og Michael Jordan vandt NBA-trofæet for første gang i 1991. Og sammen blev det til i alt seks titler.