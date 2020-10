Skadesplagede Miami Heat vinder tredje kamp og lever stadig i finaleserien i NBA mod Los Angeles Lakers.

Med en såkaldt triple-double blev Jimmy Butler den store helt, da Miami Heat tidligt mandag morgen dansk tid slog tilbage i finaleserien i NBA mod Los Angeles Lakers.

I den tredje kamp i serien vandt Heat 115-104 og fik reduceret til samlet 1-2 efter at have tabt de to første af finalekampene. Der spilles bedst af syv kampe i finaleserien.

Jimmy Butler havde inden kampen lovet, at holdet ikke ville give op, hvorefter han selv leverede en af sit livs bedste præstationer - hvis ikke den bedste.

I alt 40 point, 11 assister og 13 rebounds blev det til for Butler, som dermed lavede en triple-double.

Det er, når en spiller opnår tocifrede tal i tre statistiske kategorier fra kampen.

Med præstationen overskyggede Butler helt Lakers-stjernerne LeBron James og Anthony Davis.

Butler fordelte sine scoringer og assister nogenlunde ligeligt ud over de tre første quarters, før han fandt et ekstra gear i de afgørende minutter.

Lakers var således kun fire point efter Heat inden de sidste fire minutter. Men i det tidsrum lykkedes det Butler at score otte point, og dermed blev han den afgørende faktor i kampen.

Med sejren lever Heat i bedste velgående i finaleserien, på trods af at holdet fortsat er plaget af skader til de to profiler - Bam Adebayo og Goran Dragic.

Fjerde kamp i finaleserien spilles tirsdag i den såkaldte "NBA-boble", som er placeret i et stort sportskompleks i Disney World i Bay Lake nær Orlando i delstaten Florida.

