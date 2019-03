Forskning tyder på, at kvinder kan forbedre fysiske præstationer ved at manipulere med menstruationscyklen.

Kvindelige eliteatleter kan forbedre deres præstationer, hvis konkurrencedagen falder sammen med en bestemt dag i deres menstruationscyklus.

Det har enkelte forskningsstudier tidligere antydet, og det er nu tesen i et nyt forskningsprojekt på Københavns Universitet (KU). Det skriver Jyllands-Posten.

Teorien er, at kvinder præsterer bedre de dage, hvor niveauet af det kvindelige kønshormon, østrogen, er højest, end på de dage, hvor det er lavere. Det vil typisk være omkring dag 13 i en cyklus på 28 dage.

Hvis det viser sig, at der er en effekt at komme efter, kan kvinder tage medicin for at tilpasse deres cyklus, siger Thomas Gunnarsson, der er adjunkt ved Institut for Idræt og Ernæring på KU.

- Det er muligt at manipulere med cyklus. Det gør alle kvinder, der tager p-piller, i princippet. Hvis man ved, at en finale falder en bestemt dag, kan man forsøge at planlægge efter det, siger han til Jyllands-Posten.

De foreløbige resultater tyder på, at der kan måles en lille positiv forskel på de dage med østrogentoppen, sammenlignet med de øvrige dage.

Thomas Gunnarsson forklarer, at der ikke er tale om doping, da kroppen lukrere på sin egen produktion af hormoner. Samtidig mener han ikke, at der kan være en sundhedsmæssig konsekvens ved at tilpasse menstruationen.

Forskningsstudiet er støttet af Team Danmark. Hvis resultatet viser, at det kan have effekt for atleter at manipulere med cyklen, så skal organisationen beslutte, om den vil anbefale kvindelige eliteatleter at gøre det.

Men det kan være problematisk, mener Else Trangbæk, der er tidligere elitegymnast og professor emeritus ved Institut for Idræt og Ernæring på KU.

- Det er ikke en ren medicinsk optimering, ligesom doping, men det er en medicinsk omlægning. Man indtager medicin for at omlægge noget, som kroppen selv producerer naturligt.

- Det her er efter min mening på grænsen rent etisk, siger hun til Jyllands-Posten.

Hos Team Danmark erkender man, at det giver etiske overvejelser, og at man vil tænke sig godt om, før man eventuelt vil anbefale det.

/ritzau/