Søndag aften ramte en frygtelig nyhed, da det blev bekræftet, at Kobe Bryant er blevet dræbt i et helikopterstyrt.

Det samme blev fire andre ombord. Og en af dem var Kobe Bryants 13-årige datter, Gianna Maria.

Det skriver TMZ, som skriver, at oplysningen kommer for 'repræsentanter for Kobe Bryant'. Også ESPN-journalisten Adrian Wojnarowski skriver, at den ene datter var med.

'Kilder: Kobe Bryant var på vej til en basketballkamp med sin datter Gianna, da helikopteren styrtede. De andre ombord var en anden spiller og en forælder.'

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

Helikopteren styrtede i Calabasas i Los Angeles søndag morgen amerikansk tid. Efterfølgende lykkedes det for redningsholdet at få slukket branden, og de arbejder nu på at redde noget bevismateriale.

Ifølge TMZ var det Kobe Bryants private helikopter, de var ude at flyve med. En helikopter, han jævnligt brugte, når han skulle rejse - også da han stadig spillede.

Mediet skriver, at Kobe Bryants kone, Vanessa Bryant, ikke var med ombord på helikopteren. De to blev gift i 2001 efter at have mødt hinanden i 1999.

I sin aktive basketballkarriere spillede Bryant kun for Los Angeles Lakers, som han vandt fem mesterskaber med, inden han stoppede karrieren tilbage i april 2016. Han betegnes som en af de største i NBA-historien.

Opdateres...