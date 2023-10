Den engelske 'Top Gear'-vært og tidligere cricketspiller Andrew 'Freddie' Flintoff er nået til enighed om en erstatning med BBC efter sin skrækulykke tilbage i december sidste år.

Det skriver flere engelske medier heriblandt Sky Sports, BBC og The Sun.

»BBC Studios er nået til enighed med Freddie om en aftale, som vi tror vil hjælpe hans fortsatte genoptræning, tilbagevenden til arbejdet og fremtidsplaner. Vi har oprigtigt beklaget over for Freddie og vil fortsat støtte ham i hans videre forløb,« siger en talsperson fra BBC Studios.

Ifølge medierne er der tale om en erstatning, der angiveligt skulle være på ni millioner pund svarende til 77 millioner danske kroner.

Det var i december sidste år under optagelserne til det populære bilprogram 'Top Gear', at Andrew 'Freddie' Flintoff kom voldsomt galt af sted på den køretekniske bane Dunsfold Park Aerodrome i Surrey.

Bilen, som Flinoff kørte, havde en hastighed på over 200 kilometer i timen, da den kørte galt.

Og det fik bilen til at lande på taget, mens den 45-årige tidligere cricketlandsholdspiller fik alvorlige skader i ansigtet, brækkede flere ribben og blev hastet til hospitalet.

Flintoffs søn fortalte efter ulykken, at hans far var 'heldig at være i live', skriver Sky Sports.

Som følge af den voldsomme ulykke blev 'Top Gear' sat på pause, og ifølge Sky Sports vil beslutningen om fremtidige episoder blive taget på et senere tidspunkt.

45-årige Flintoff blev i september spottet på sidelinjen hos det engelske cricketlandshold, hvor skaderne fra ulykken tydeligt kunne ses.