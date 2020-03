Donald Trump har travlt med at håndtere coronavirussens udbrud i USA.

Og derfor har den amerikanske præsident da også brug for al den sparring, han kan få, mens krisen står på. Men nogle sparringspartnere er bare mere oplagte end andre.

Tidligere på ugen var Donald Trump igennem en maratondag med møder, hvor det skulle besluttes, hvordan USA skal håndtere corona-krisen bedst muligt, og ét af de møder skulle eftersigende have foregået over telefon med den tidligere baseballstjerne Alex Rodriguez.

Det skriver det engelske medie Daily Mail.

73-årige Donald Trump.

Ifølge kilder tæt på den tidligere New York Yankees-spiller, skulle samtalen have været behagelig, da Donald Trump udelukkende var interesseret i Alex Rodriguez' mening om præsidentens håndtering af corona-pandemien.

I det amerikanske sportsmiljø er det velkendt, at Donald Trump er vild med sport, hvor det især er baseballholdet New York Yankees, der står præsidentens hjerte meget nær.

Opringningen til den amerikanske superstjerne var dog så bizar for nogle personer i det amerikanske tv-miljø, at de ikke kunne lade være med at ryge til tastaturet.

Den amerikanske tv-producer på ABC News John Santucci var første person på Twitter, der kom med nyheden om Trumps opkald, men den historie giver USA's præsident ikke meget for. (Du kan se opslaget i bunden af artiklen.)

44-årige Alex Rodriguez.

'Flere falske nyheder,' skriver Donald Trump i opslaget, hvor han har delt producerens påstand om det famøse opkald.

Alex Rodriguez, hvis kaldenavn er A-Rod, spillede hele 22 sæsoner i den bedste amerikanske baseballrække, Major League Baseball.

Her nåede den 44-årige baseballstjerne at spille 12 sæsoner for New York Yankees-mandskabet, inden han stoppede karrieren i 2016.

Alex Rodriguez blev sidste år forlovet med den amerikanske superstjerne Jennifer Lopez.