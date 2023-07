De har netop fejret deres første år som kærester.

Og ifølge Daily Mail kan den danske supermodel Nina Agdal og wrestleren Logan Paul, der også arbejder som youtuber, nu kalde sig forlovede.

Vidner fortæller nemlig til mediet, at Logan Paul gik på knæ søndag aften.

Parret er lige nu på ferie på det luksuriøse Hotel Passalacqua, der ligger ved Como-søen i Italien, og det var på hotellets tagterrasse, det store øjeblik fandt sted.

Ifølge et øjenvidne fik Logan Paul et stort 'ja' fra Nina Agdal, der var 'tydeligt overrasket', og de omfavnede hinanden i ren lykke.

Paul skulle have allieret sig med en kameramand, der klædte sig ud som tjener for at kunne filme hele seancen uden Agdal fattede mistanke.

En plan, der umiddelbart lykkedes, og vidnet fortæller, hvordan Logan Paul med det samme ringede til sin bror, Jake.

»Brormand, du har fået en søster,« sagde han.

Også TMZ skriver, at de har fået bekræftet frieriet fra kilder tæt på det celebre par.

Logan Paul har netop været i Danmark for at promovere den populære drik 'Prime' som han og KSI står bag.

