29. januar gjorde Dwayne Herelle Jr. angiveligt noget så frygteligt, at det næsten ikke kan beskrives med ord.

MMA-kæmperen ventede foran et hus i staten Tennessee, der tilhørte sin ekskærestes forældre.

Den 28-årige mand ventede på, at hun kom hjem. Kun en måned efter, at hun havde forladt ham.

Og så skete det fuldstændig forfærdelige, at han angiveligt dræbte ekskæresten Irene Torres på dybt bestialsk vis. Det skriver blandt andet New York Post.

For Dwayne Herelle Jr er ifølge mediet anklaget for at myrde hende efter at have stukket hende 17 gange med en kniv.

Efter at have sneget sig ind på hende for at hævne sig på den mest ultimative måde, smed han Torres' krop op i bagagerummet på sin bil, inden han kørte væk.

Ved hjemkomsten puttede han hendes ligrester i en skraldespand, som Dwayne Herelle Jr. gemte i sit klædeskab.

Han skilte sig desuden af med blodige bukser og en pung, som han smed i en pose og dumpede bag et supermarked.

Da Irene Torres' forældre kom hjem tjekkede, de husets videoovervågning, da deres datter ikke var der.

Her fandt de angiveligt ud af, at Dwayne Herelle Jr hev sin ekskæreste ud af kameraets rækkevidde.

Det fik Torres' far til at konfrontere MMA-fighteren med hændelsen. Først forklarede Herelle Jr, at Irene Torres var taget på hotel. Inden han indrømme sin grusomhed og erkendte, at hun var i klædeskabet.

Før dødsfaldet skulle Dwayne Herelle Jr og Irene Torres have haft et stort skænderi og et forhold, hvor hun blev misbrugt både »fysisk og emotionelt,« skriver Irene Torres' søster på en indsamlingsside efter dødsfaldet.

Hun kalder søsterens død for en »meningsløs tragedie.«

»Mens flere 24-årige planlægger deres karrierer og fremtid og er optimistiske omkring den verden, de lever i, brugte Irene nogle af de sidste måneder af sit korte liv på at blive misbrugt, nedværdiget, terroriseret og være bange,« skriver søsteren også.