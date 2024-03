Opfinderen af en britisk golfliga mener, at hans idé er blevet stjålet af LIV Golf, skriver avisen The Times.

Den saudiarabiske golftour LIV Golf har de seneste par år tiltrukket nogle af verdens bedste golfspillere.

Men hvem, der har født idéerne og tankerne bag de omdiskuterede saudiarabiske invitationsturneringer, kan nu ende i en retssag. Det skriver den britiske avis The Times.

Den britiske golfliga Premier League Golf anklager ifølge avisen LIV Golf for idé-tyveri og kræver derfor erstatning.

Grundlæggeren af Premier League Golf, Andrew Gardiner, fortæller, at han længe før etableringen af LIV Golf førte samtaler med potentielle saudiarabiske investorer.

Andrew Gardiners tanke var at etablere en liga med deltagelse af topspillere. I ligaens turneringer skulle der dystes over 54 huller uden et cutt, hvor de dårligste ryger ud efter to runder.

Samtidig delte Gardiner sine tanker om en såkaldt shotgun-start, hvilket betyder. at turneringsdeltagerne starter ud på samme tid - bare på forskellige huller.

Andrew Gardiner mener, at LIV Golf har taget disse idéer.

Ifølge The Times har Premier League Golf sagsøgt LIV Golf for 60 millioner dollar svarende til 413 millioner kroner.

Avisen skriver dog, at den britiske golfliga har informeret sine advokater om at lande et forlig uden for retssalen på omkring 85 millioner kroner.

LIV Golf har været omdiskuteret, dels fordi touren er finansieret af saudiarabiske milliarder gennem investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), og dels fordi den har lokket profiler til fra de andre tours med gigantiske engangsbeløb.

/ritzau/Reuters/