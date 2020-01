Conor McGregors familie fik ikke en helt rolig optakt til lørdagens brag.

For timer inden den irske kæmper skulle i buret, dukkede der nogle ubehagelige tweets op fra UFC-kæmperen Kamaru Usmans Twitter. Og de omhandlede McGregors kæreste, Dee Devlin, som blev truet med voldtægt.

'Conor McGregor er en irsk tøsedreng. Jeg kommer og knalder din kone, mens jeg smadrer dig,' lød det, mens det i et nyt opslag lød, at han ville være 'meget rå' overfor kæresten.

Opslagene er siden blevet slettet, men de florerer en del på det sociale medie, ligesom flere medier - herunder Daily Mail - har nået at tage et billede af dem. Lige inden kampen - som fandt sted tidligt søndag morgen dansk tid - kom forklaringen så.

Guys Kamaru Usman’s @USMAN84kg Twitter has been hacked UFC is working on getting it back. — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) January 19, 2020

'Venner, Kamaru Usmans Twitter er blevet hacket. UFC arbejder på at få den tilbage,' skriver Ali Abdelaziz, der er manager hos UFC, på sin Twitter.

Kamaru Usman var selv til stede i Las Vegas og overværede, hvordan Conor McGregor på blot 40 sekunder vandt over amerikanske Donald Cerrone.

Også Conor McGregors kæreste, som han har to børn med, var ved sin mands side, og hun var også blandt de første i buret til at ønske ham tillykke efter sejren.

Efter kampen var det også en meget glad Conor McGregor, der fik mikrofonen.

Der var store smil og kram til Conor McGregor fra kæresten Dee Devlin efter sejren. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Der var store smil og kram til Conor McGregor fra kæresten Dee Devlin efter sejren. Foto: MIKE BLAKE

»Jeg skrev historie her til aften. Jeg slog endnu en rekord. Jeg er den første kæmper i UFCs historie til at lave en knockout i tre forskellige vægtklasser. Det er jeg meget stolt af,« sagde McGregor blandt andet.

Han fortalte desuden, at selvom han føler sig i god form, så er han endnu ikke der, hvor han gerne vil være.

»Jeg skal tilbage til, hvor jeg var. Jeg skal bruge tid med familien og tilbage i træningscenteret,« sagde den glade vinder, der inden kampen mod Cerrone ikke havde været i buret siden oktober 2018.

Efter kampen blev Donald Cerrone kørt direkte på hospitalet, da formodningen er, at han har brækket næsen samt et kindben.