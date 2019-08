Den irske MMA-stjerne Conor McGregor har efterhånden været igennem sine skandaler. Og nu er den gal igen.

McGregor skal i starten af oktober møde op i retten, hvor han er tiltalt for at slå en ældre mand i hovedet på en pub i den irske hovedstad Dublin.

Det sker, efter amerikanske TMZ for nyligt kunne afsløre videooptagelser, der viser, hvordan superstjernen ender med at sende et knytnæveslag afsted mod en forsvarsløs ældre mand, efter han angiveligt afviste McGregors tilbud om at drikke irerens egen whiskey, Proper Twelve.

Dette billede af Conor McGregor blev frigivet af Miamis politi i marts, da MMA-kæmperen blev anholdt og sigtet for at have stjålet en fans mobiltelefon.

Hændelsen skete den 6. april i år, da MMA-stjernen tilbød flere af pubbens gæster, at de kunne smage McGregors whiskey.

Han var derfor alt andet end tilfreds, da den ældre mand flere gange afviste den stenrige UFC-stjerne.

Den voldelige episode blev anmeldt til politiet, der i april oplyste, at de havde åbnet en efterforskning af sagen.

I første omgang var det dog usikkert, om det vil føre til en reel sigtelse af McGregor, men den 31-årige irer slipper altså ikke, efter anklagemyndigheden har fundet beviserne tilstrækkelige til en retssag.

Ifølge Daily Mails kilder er McGregor ikke selv blevet informeret om en dato for, hvornår han skal møde ind i retten, men allerede nu er der sat en dato i den anden uge af oktober, hvor MMA-kæmperen skal stå foran en dommer.

Det er ikke første gang, Conor McGregors navn har trukket overskrifter i forbindelse med alt andet end MMA og UFC.

I marts skrev flere medier, at McGregor blev efterforsket i forbindelse med en sag om et seksuelt overgreb, der skulle være begået i december. Han er ligeledes blevet anholdt og sigtet af politiet i Miami for at have stjålet en fans mobiltelefon.

Conor McGregor har ikke kæmpet i UFC, siden han i oktober sidste år tabte til russiske Khabib Nurmagomedov.