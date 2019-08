Conor McGregor er en mand, der formår at stjæle overskrifterne.

Senest skete det, da der begyndte at florere en video, hvor han - tilsyneladende ud af det blå - slår en ældre mand.

»Jeg må tage ansvar for det.«

Sådan siger Conor McGregor, der for første gang udtaler sig om episoden, til ESPN.

»Det er lige meget, hvad der skete der. Det var mig, der var gal på den. Den mand fortjente at nyde sin tid på pubben uden det endte, som det gjorde,« siger Conor McGregor.

Episoden fandt sted i april i år, og videoptagelserne viser, hvordan Conor McGregor slår manden i ansigtet. Situationen på pubben eskalerede angiveligt, da McGregor angiveligt tilbød flere kunder i baren et glas af en helt særlig whiskey - Proper Twelve - men én af kunderne, en ældre mand, afviste flere gange.

At se videoen 'skar i hjertet', fortæller Conor McGregor, der understreger, at han vil gøre, hvad han kan for at være et bedre forbillede og en bedre far.

»Jeg er nødt til at indse, at det her ikke er sådan, en leder, MMA-kæmper og mester opfører sig. Jeg må få hovedet skruet ordentligt på og komme tilbage i kampen, kæmpe for at blive frelst, for at komme tilbage og for respekt - de ting, der har gjorde mig til den mand, jeg er. Det var helt forkert. Den opførsel var uacceptabel,« siger Conor McGregor.

Det er ikke første gang, Conor McGregors navn har trukket overskrifter i forbindelse med alt andet end MMA og UFC.

I marts skrev flere medier, at McGregor blev efterforsket i forbindelse med en sag om et seksuelt overgreb, der skulle være begået i december. Han er ligeledes blevet anholdt og sigtet af politiet i Miami for at have stjålet en fans mobiltelefon.

Conor McGregor skal møde op i retten i Dublin til oktober, og han kan risikere at komme i fængsel som følge af episoden med den ældre mand. Og han er klar til at tage sin straf.

»Hvad end der kommer min vej, fortjener jeg. Jeg vil tage imod det. Jeg vil ikke gemme mig,« siger Conor McGregor.