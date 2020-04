OL-sølv, to All England-titler, VM-sølv og -bronze og så et makkerskift sent i karrieren, der skabte knas i et venskab og skabte masser af virak.

Mathias Boes karriere er en af dem, der vil blive husket længe efter, at den 39-årige badmintonspiller er stoppet med at svinge ketcheren. Og det gjorde han torsdag.

»Jeg har nået det, jeg gerne ville og meget mere til. Havde du spurgt mig for 20 år siden, hvor mange store titler jeg ville være tilfreds med, tror jeg, at jeg ville have solgt hele min karriere for måske en eller to. Nu har jeg opnået meget mere end det,« siger Mathias Boe til B.T.

Han nævner selv begyndende motivationsproblemer og frygten for at blive endnu en i rækken af tidligere topspillere, der blev ved lidt for længe, som årsager til det pludselige stop.

Foto: ANDREW BOYERS

»Jeg er kommet frem til, at det er svært at have et perfekt stop. Hvad ville det være? Personligt ville jeg have det sådan, at hvis jeg havde sat mig for at slutte til All England, og jeg så gik ud og vandt et All England, ville jeg også sidde bagefter og tænke, at det var dumt, at jeg stoppede nu, når jeg stadigvæk kan vinde,« siger Mathias Boe og fortsætter.

»Omvendt er det heller ikke fedt, at jeg skulle gå på pension om fire år, når jeg ikke engang kunne komme ind i de store turneringer og ikke vinde en lille turnering, hvor jeg var blevet alt for ringe. Jeg kom frem til, at det føles nogenlunde rigtigt at gøre det nu.«

Og sådan har Mathias Boe truffet de fleste beslutninger i løbet af sin karriere - efter hvad der føltes rigtigt. En af de beslutninger var at skifte den mangeårige makker Carsten Mogensen ud med Mads Conrad-Petersen sidste år.

Superdoublen Boe/Mogensen havde vundet så mange turneringer sammen, at der ikke er plads til at opremse dem her, men duoen skulle ikke slutte karrieren sammen. En beslutning, som Carsten Mogensen ikke var helt tilfreds med.

Mathias Boe og Carsten Mogensen ved OL 2012. Foto: TORU HANAI

Men for Mathias Boe handlede det om at stræbe efter det bedste hele tiden.

»Som atlet skal man kunne sætte sig selv først 100 procent. Hvis det er et fodboldhold, og man begynder at tænke på, at det er synd for ham, man har taget pladsen fra, har man allerede tabt. Man skal være super egoistisk, og mange gange er ordet egoistisk brugt i negative vendinger.«

»Jeg synes ikke, det er negativt. Jeg synes, det er helt fair, at man har sat sig selv først. Først når man er i balance med sig selv, kan man hjælpe andre og have overskud til det,« siger Mathias Boe om beslutningen.

Han kunne fra sidelinjen følge med i, hvordan skilsmissen mellem de tidligere verdensettere blev forsidestof. Og selv mærkede han også, hvordan forholdet til makkeren gennem 15 år ændrede sig.

Foto: sportxpress

»Det er da blevet en lille smule mærkeligt i forhold til Carsten efter. Men jeg vil også sige, at det er den klassiske mediehistorie, hvor der blev forsøgt at røre op i noget, der ikke rigtig var noget i. Det drejer sig om et venskab, hvor vi måske blev lidt uvenner,« siger Mathias Boe og afslører, at de to efterhånden har fundet hinanden igen.

»Men lige siden det har vi snakket og trænet fint sammen - og spillet ‘engelsk’ sammen. Vi har også set hinanden uden for banen. Vi sms’ede så sent som for tre dage siden, så der er overhovedet ikke noget. Jeg håber kun det bedste for ‘Nuller’ og hans karriere. Jeg tror, at han håber det samme for mig. Det er ikke 100 procent som før, og det er også forståeligt, men som sådan er der ikke noget nag i det - i hvert fald ikke fra min side.«

Forholdet mellem Mathias Boe og Carsten Mogensen er altså langt fra så betændt længere, som i tiden lige efter bruddet. Og 15 år som medaljestøvsugere sammen på badmintonbanen skaber også et særligt forhold.

Det har ikke været helt det samme siden dengang i foråret 2019, men måske vil Mathias Boes karrierestop få de to til at finde endnu bedre sammen igen.

Foto: GEORGIOS KEFALAS

»Vi har været igennem så mange op- og nedture sammen, og det giver et bånd. Det var lidt anderledes, da vi begge var aktive, og vi var i hver sin konstellation i Brøndby. Men når jeg nu ikke skal træne mere, og Carsten fortsætter sin karriere, tror jeg, at tingene kan komme tilbage og være mellem os, som de har været før i tiden.«

»Og vi kan tage en bytur en gang imellem, når sæsonen tillader det. Det frygter jeg ikke så meget for, men jeg kan kun sige, hvordan jeg har det,« siger Mathias Boe.

Og den største oplevelse i de 20 år som professionel badmintonspiller skal vi også lige nå at have med. Den er sammen med netop Carsten Mogensen tilbage i 2012.

»Jeg tror, at OL-sølvmedaljen - selvom det kun er sølv - rangerer højest. All England er hvert år, og OL er kun hvert fjerde år. Det er der, alle gerne vil peake, og hvor presset er størst, og hvor alle følger med. Det er den største scene at præstere på. Efter det kommer mit VM-sølv og All England-titler.«