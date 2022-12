Lyt til artiklen

Sportens allerhelligste princip er i fare.

Endnu grim sag har nemlig ramt snookerverdenen, hvor kinesiske Yan Bingtao, der er nummer 16 i verden, er blevet suspenderet fra World Snooker Tour. Det skriver Eurosport.

Organisationen bag fortæller, at den tidligere Masters-vinder er 'involveret i en sag, som omhandler manipulation af resultater i betting-øjemed'.

Han er derfor suspenderet med omgående virkning, og den sanktion kan først løftes, når undersøgelsen er tilendebragt og har konkluderet, at han er uden skyld. Han har dog mulighed for at appellere udelukkelsen.

»Der kommer ikke flere kommentarer i sagen, med mindre undersøgelsen viser afgørende nye ting,« lyder det fra organisationen bag World Snooker Tour.

Yan Bingtao skulle have spillet mandag, men nu får hans engelske modstander lov at gå videre uden kamp.

Den tidligere English Open-vinder Liang Wenbo fik ligeledes karantæne i oktober, og 9. december fik fem andre samme straf. Så i alt er hele syv topspillere sat ud af spillet.

22-årige Yan Bingtao er udelukket på ubestemt tid, og han har ikke selv udtalt sig i skrivende stund.