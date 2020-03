Han troede kun, at det drejede sig om en brækket kæbe, men nu viser det sig, at det muligvis står værre til end først antaget.

Tirsdag morgen viste en undersøgelse på Rigshospitalet i hvert fald, at Mark O. Madsen formentlig har ødelagt brusken i sit adamsæble.

'Jeg var ikke klar over, at det også kunne være galt med adamsaæblet. Det føles underligt, når jeg synker, men jeg troede, det var helt almindeligt, når man havde brækket kæben,' skriver den 35-årige MMA-kæmper i en SMS til B.T. fra hospitalssengen.

Mandag aften landede han i Danmark efter lørdagens sejr over Austin Hubbard ved UFC 248-stævnet i Las Vegas, og herfra kørte han direkte til Rigshospitalet for at få tilset kæben.

Foto: Stephen R. Sylvanie Vis mere Foto: Stephen R. Sylvanie

Men netop den operation kommer nok til at tage lidt længere tid end først planlagt, nu hvor adamsæblet tilsyneladende også er beskadiget. Det er dog ikke noget, der har slået Mark. O. Madsen ud af kurs.

'Det er nogle af landets dygtigste kirurger, så jeg håber, operationen kommer til at gå godt. Jeg lever, og snart skal jeg hjem til min familie, så alt er godt,' skriver han videre.

Efter lørdagens kamp var der dog én ting, danskeren havde glædet sig til, som den brækkede kæbe satte en stopper for:

'Jeg har ikke fået mit snyde-måltid, som skulle have været en stor burger efter kampen.'

Foto: Stephen R. Sylvanie Vis mere Foto: Stephen R. Sylvanie

Senere i dag, når operationen er overstået, venter der MMA-kæmperen seks ugers pause med ståltråd, skinner og elastik hjemme hos familien.

Natten til søndag opnåede danskeren sin relativt korte MMA-karrieres største sejr, da Mark O. Madsen i de første to runder dominerede Austin Hubbard i det ottekantede bur. I tredje runde kom danskeren dog i problemer, da amerikaneren halede ind på ham. Herefter var det dommerne, der skulle afgøre, hvem af de to der kunne knytte næverne.

Det blev som nævnt Mark O. Madsen, der vandt med 29-28 i T-Mobile Arena i Las Vegas.

At han overhovedet skulle kæmpe kampen, var stadig svært for ham at forstå, da B.T tidligere på ugen talte med ham.