Et pænt - men svært - nej tak.

Det er, hvad Mark O. Madsen har givet til One Championships store tilbud.

»Det var et meget spændende tilbud. Jeg har siddet på kanten af stolen og næsten sagt ja, men bagefter har jeg så tænkt: 'gå nu med mavefornemmelsen,'« siger den danske MMA-kæmper til TV 2 Sport.

Han har sendt sit svar til det store asiatiske forbund fredag. Det tilbud, Mark O. Madsen fik var, at han skulle forsætte sin karriere som MMA-kæmper hos One Championship, hvilket ville have kastet noget af en pengecheck af sig til danskeren.

Mark O. Madsen i KB Hallen den 9. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mark O. Madsen i KB Hallen den 9. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det føles rigtigt at lige trække i håndbremsen. Jeg skal blive bedre på alle niveauer. Man må ikke blive duperet, når så stort et forbund ringer. Jeg tror, at jeg har mindst fem gode år tilbage, og jeg skal ikke springe ud i noget, jeg ikke er klar til endnu,« siger Mark O. Madsen, der for et år siden valgte af blive MMA-kæmper på fuld tid.

Han understreger, at fokus for ham nu er at udvikle sig, og samtidig er han ved at opbygge et stort træningscenter i Maribo.

Derfor må One Championship vente, men danskeren håber, at de vil huske ham til en anden gang.

Mark O. Madsen var senest i buret i starten af marts, og det foregik på dansk grund. I KB Hallen, der var helt fyldt, besejrede han franske Thibaud Larchet, og sejren betød, at Mark O. Madsen kan erklære sig ubesejret i syv ud af syv kampe.