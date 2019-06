Fire minutter.

Mere skulle Mark O. Madsen ikke bruge på at besejre Patrick Nielsen lørdag aften.

Den tidligere olympiske bryder kunne i KB Hallen knytte næverne som sejrsherre, da Patrick Nielsen overgav sig som følge af et kvælertag.

»Jeg gik efter sejren. Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Det er det, det handler om,« sagde Mark O. Madsen til TV3 Sport efter kampen.

Kampen var knap slut, før Patrick Nielsen langede ud efter ham. Blandt andet lød det fra bokseren, at Mark O. Madsen 'slår som en svans'. Og derfor fik Patrick Nielsen også en lille stikpille med på vejen, da lørdagens vinder blev spurgt, om der var noget overraskende ved det, Patrick Nielsen kom med.

»Nu er det sådan indenfor kampsport, at en af grundpillerne er gensidig respekt. Upåagtet hvordan det er gået op til kampen, vil jeg gerne vise min respekt overfor Patrick for, at han kommer herop.«

»Det er lidt ærgerligt, der bliver lidt 'trashtalking' efter kampen. Men jeg vil gerne vise min respekt, og det synes jeg, vi allesammen skal gøre. Der skal to til tango,« sagde Mark O. Madsen og høstede store klapsalver fra publikum.

I studiet efterfølgende lød det fra Mark O. Madsen, at det netop var respekt, der i hans øjne manglede lidt fra Patrick Nielsen til sidst, da bokseren svinede ham til.

Lørdagens sejr var Mark O. Madsens ottende i MMA ud af lige så mange mulige, og den tidligere olympiske bryder har før ikke lagt skjul på, at han drømmer om UFC.

Lørdagens sejr var et skridt på vejen, men inden han kunne tænke på det, skal han først hjem og fordøje aftenens oplevelse, fortalte han.

