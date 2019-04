Selvom MMA-braget mellem Patrick Nielsen og Mark O. Madsen ikke kaster en officiel titel af sig, er der alverden på spil for Mark O. Madsen.

»Jeg agter at blive så god, som jeg kan.«

Det fortæller Mark O. Madsen til B.T. efter torsdagens pressemøde vedrørende MMA-braget mellem ham og bokseren Patrick Nielsen.

Og for at blive så god som overhovedet mulig, lægger Mark O. Madsen ikke skjul på, at Patrick Nielsen skal besejres på vejen mod yderligere succes.

Mark O. Madsen og Patrick Nielsen ved dagens pressemøde. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mark O. Madsen og Patrick Nielsen ved dagens pressemøde. Foto: Nils Meilvang

»Jeg har en målsætning om at træde ind i det her store amerikanske UFC (Ultimate Fighting Champion, red.). Og der er ingen tvivl om, at det vil være en plet mit cv, hvis jeg får en røvfuld,« siger Mark O. Madsen og tilføjer:

»Han (Patrick Nielsen, red.) er en dygtig bokser, men han er også debutant i MMA. Så jeg har i hvert fald rigtig meget på spil.«

Omvendt føler Patrick Nielsen ikke et stort pres på sine skuldre.

»Jeg ved ikke rigtig, om noget er noget på spil for mit vedkommende. Der er selvfølgelig noget ære og en god start på MMA, hvis jeg vinder.«

Sådan kan du se det store MMA-brag MMA-braget mellem Patrick Nielsen og Mark O. Madsen vises som pay-per view på Viaplay. Prisen for at kunne streame kampen ligger på 499 kroner.

»Men hvis jeg taber den her, hvilket jeg ikke gør, så kan jeg ikke rigtig se, hvad der vil ske. Jeg har taget skridtet over i en anden mands sport, så jeg føler virkelig, jeg kan vinde noget mod og vise noget nosser,« fortæller Patrick Nielsen.

Mark O. Madsen må dog betegnes som favorit til at vinde slaget. Siden Mark O. Madsen gik ind i MMA for et år siden, har han vippet al modstand væk. Syv sejre er det blevet til - senest mod franske Thibaud Larchet. I det opgør var vægtklassen på 77 kilo.

Mod Patrick Nielsen vil vægtklassen være en anelse lavere. Helt nøjagtig 75,5 kilo, hvilket betyder, at det er det, Mark O. Madsen og Patrick Nielsen maksimalt må veje forud for kampen.

MMA-duellen mellem Patrick Nielsen og Mark O. Madsen finder sted den 8. juni i K.B. Hallen.