Store drømme kræver store beslutninger.

Derfor har den tidligere OL-bryder og håbefulde MMA-kæmper Mark O. Madsen taget sin karrieres måske største beslutning.

Den 34-årige Falstring flytter til spillebyen Las Vegas i jagten på UFC-drømmen, skriver han på sin egen Facebook-side, hvor han linker til en historie hos Ekstra Bladet, der først kunne berette om hans farvel til Danmark.

'Envejsbillet til Las Vegas,' kalder Mark O. Madsen opslaget, der altså bekræfter, at han på ubestemt tid forlader de trygge rammer i Danmark.

Mark O. Madsen vandt over Thibaud Larchet under MMA-stævnet 'Cage Warriors' i K.B. Hallen på Frederiksberg, lørdag den 9. marts 2019. I juni slog han Patrick Nielsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

'I morgen (tirsdag, red.) tager jeg hul på næste del af denne rejse og flyver til las Vegas på en enkeltbillet, og jeg vender først retur, når jeg jeg en UFC-kontrakt i hånden eller et bedre tilbud,' skriver Mark O. Madsen og fortsætter;

'Jeg har været all-in på denne satsning fra dag et, og nu er det tid til at sætte den sportslige udvikling over alt andet.'

Nyheden kommer efter en sommer, som Mark O. Madsen har spenderet i netop Las Vegas.

Det kastede blandt andet en anden stor nyhed af sig fredag, der er medvirkende til, at OL-sølvvinderen i brydning i 2016 rykker teltpælene op.

Her fortalte han i en pressemeddelelse, at han havde sluttet sig til det anerkendte management-bureau Dominance MMA, der styres af supermanageren Ali Abdelaziz, som i sin stald har nogle af de mest prominente navne i UFC - herunder Khabib Nurmagomedov, der slog irske Conor McGregor i oktober 2018.

»Ali er manden i Vegas. Han er den førende MMA manager i verden. Jeg prøver så vidt muligt at alliere mig med de bedst mulige ressourcepersoner, og der er Ali en vigtig brik. Ali har direkte kontakt til præsidenten i UFC, Dana White, og har i det hele taget alle de rigtige kontakter. Det er en kæmpe chance for mig,« sagde Mark O. Madsen i pressemeddelelsen, hvor han afslørede, at han allerede har trænet med netop Nurmagomedov.

I samme pressemeddelelse sagde Ali Abdelaziz, at han var imponeret over danskerens cv, og han tror på store ting ham.

»Jeg ser Mark som en Ferrari. Han har bare brug for en god garage. Og jeg kan slet ikke vente med at få Ferrarien ud på vejen,« sagde Abdelaziz.