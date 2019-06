Det blev en særdeles dyr tur på vægten for Patrick Nielsen fredag eftermiddag, da han dukkede op til indvejningen før MMA-braget mod Mark O. Madsen.

Bokseren klarede nemlig ikke vægtkravet på 75,5 kg – han var 400 gram for tung. Også selvom han smed rub og stub og stod tilbage i adamskostume. Og som en konsekvens af, at Patrick Nielsen ikke har ramt den rigtige vægt, bliver hans gage for kampen reduceret med 200.000 kr. ifølge B.T.s oplysninger.

Mark O. Madsen havde derimod ingen problemer med vægten og er klar til lørdagens dyst i K.B. Hallen.

Han havde til gengæld et problem med Patrick Nielsen, som kom 26 minutter for sent til indvejningen på Radisson Blu Scandinavia på Amager.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

For Madsen, der er tidligere garder og har det svært med den slags slendrian, er det endnu et bevis på, at Patrick Nielsen er en useriøs sportsmand.

Han er sådan set ligeglad med, om Patrick Nielsen klarede vægten eller ej forud for ’Ingen udvej’, som kampen er døbt.

Men Nielsens generelle indstilling har provokeret ham.

»Jeg er nødt til at være hudløs ærlig. Jeg har ikke noget personligt udestående med Patrick. Men jeg er frustreret over, at han ikke møder op til de aftaler, der er blevet lavet undervejs,« siger Mark O. Madsen, der på flere niveauer er engageret i lørdagens stævne, da han sammen med sin kone Maria står bag selve arrangementet i K.B. Hallen.

»Min hustru og jeg har arbejdet med det her morgen, middag og aften i tre måneder. Alle aftaler er lavet for Patrick. Han skal bare møde op. Og det har været en umulig opgave. Så har han sovet over sig, og når man så endelig får fat i ham en halv time efter, han skulle være mødt, så får man at vide, han er først klar igen om to dage…,« siger Mark O. Madsen med et vantro udtryk i ansigtet.

»Jeg synes jo, han har haft alle muligheder for at overbevise danske kampsportsfans om, at han virkelig vil det her. At han tager det her seriøst. Men han har ikke bidraget med noget.«

»Det her er en gigantisk mulighed for ham. Jeg er ikke helt sikker på, han forstår, hvor stor en mulighed det her er,« siger Mark O. Madsen, som havde god tid til at snakke med pressen, mens han sad og spiste en gang medbragte nudler, efter kampvægten var klaret.

En meget sammenbidt Patrick Nielsen var derimod hurtig til at forlade indvejningen igen sammen med sin manager Nisse Sauerland, og det var derfor ikke muligt at få en kommentar fra bokserens lejr.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Den opførsel imponerede heller ikke Mark O. Madsen, der har svært ved at forstå, hvorfor Patrick Nielsen ikke selv har gjort mere ud af vise omverdenen, at han tager kampen – og sig selv – seriøst.

Ifølge Madsen er det en af forklaringerne på, at han på sociale medier har skullet bruge meget tid på at forsvare kampens sportslige berettigelse, fordi mange drager paralleller mellem MMA-fighten og Patrick Nielsens famøse boksefuser mod Rudy Markussen.

»Der er enormt mange, der føler, at det nummer, Rudy Markussen og Patrick Nielsen lavede, var fup. Og det er blevet kørt over på den her kamp. Patrick har haft to måneder til at gå ud og dementere og tage afstand fra det fupnummer, der foregik dengang. Men det er bare ikke sket.«

»Han har i stedet lavet videoer med en dværg, og det har givetvist været morsomt, men i forhold til at sætte rammerne op og prøve at skabe en seriøs sportslig kamp, der har han i den grad været fraværende,« siger Mark O. Madsen, som derfor glæder sig til at komme ind i buret og få tingene afgjort.

»Alt det her rundt om har jo fjernet fokus fra det, det i virkeligheden er. Det er en bryder mod en bokser i en kæmpe MMA-kamp på dansk grund. Og jeg er favorit. Det påtager jeg mig. Jeg står med al risiko her. På alle måder.«

»Patrick har en chance, selvfølgelig har han det. Men jeg skal vinde i morgen. UFC har lige meldt deres ankomst. Skal jeg overhovedet være i betragtning til UFC, så skal jeg vinde i morgen. Der er faktisk ikke så meget andet at sige,« lyder det fra Mark O. Madsen.