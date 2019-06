Mark O. Madsen har taget en stor beslutning.

Når han på lørdag har kæmpet mod Patrick Nielsen i K.B. Hallen, kommer Mark O. Madsen til at skifte vægtklasse i sin videre MMA-færd.

»Min videre karriere kommer til at foregå i letvægt, så jeg er på vej ned i den vægtklasse, jeg skal gøre mig gældende i fremadrettet,« afslører Mark O. Madsen over for B.T.

Beslutningen er en erkendelse af, at den vægt, han normalt kæmper i, generelt har for store modstandere.

Mark O. Madsen og Patrick Nielsen ved åben træning tirsdag den 4. juni. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har haft kampe mod folk, der vejer 90 kilo til daglig. De har haft en væsentlig fordel i højde og rækkevidde, og de har generelt været rigtig tunge at møde. Jeg ligger rundt regnet på 80 kilo til daglig, og at møde en modstander, der er 10 kilo tungere, giver nogle udfordringer,« siger Mark O. Madsen.

Vægtklasse har været et af de helt store emner i optakten til lørdagens kamp mellem Patrick Nielsen og Mark O. Madsen.

B.T. kunne tidligere på ugen afsløre, at der venter et ordentligt indhak i kamphonoraret, hvis en af fighterne ikke kan overholdet vægtkravet for kampen, der udkæmpes i superletvægt (75,5 kilo).

Mark O. Madsen har i gennem størstedelen af sin bryderkarriere kæmpet i 74 kilo og forventes let at overholde vægtkravet. Patrick Nielsen forventer det samme om sig selv, men det er er mere end fem år siden, han har haft den vægt, fortalte han tirsdag til B.T.

Tirsdag var Patrick Nielsens vægt 78 kilo, og han har dermed lidt at smide forud for indvejningen fredag.

Den udfordring med at smide ekstra kilo og komme endnu længere ned i vægt end normalt, står Mark O. Madsen altså overfor selv i den nærmeste fremtid.

»Jeg har allerede kontakt til de rigtige folk, der skal hjælpe mig med det. At komme i vægt er det samme arbejde som at komme i form eller at berige sig selv med det tekniske og taktiske inden for MMA. Det er noget, man skal arbejde på og være professionel omkring,« siger Mark O. Madsen.

Mark O. Madsen kommer frem til indvejningen til at udskille kulhydrater og salte fra sin kost, så han kan dehydrere sig ned til de 75,5 kilo fredag. Han regner med at veje omkring 79 kilo ved kampstart lørdag aften.