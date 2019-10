OL-brydningen var der ikke millioner af kroner i for Mark O. Madsen. Det kan der være for ham i UFC.

Den 35-årige falstring har i de første af sine i hvert fald fire opgør i UFC allerede tjent en god portion penge.

Det fortæller han selv til TV 2 Sport, hvor han sætter konkrete beløb på, hvordan hans UFC-kontrakt er skruet sammen.

Opgøret mod italienske Danilo Belluardo, som Mark O. Madsen slog ved UFC-stævnet i Royal Arena i september, indbragte ham i underkanten af en halv million kroner. Se kampen, der tog et minut og 12 sekunder, øverst i artiklen.

Mark O. Madsen kommer til at tjene godt på sine fire første UFC-kampe. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mark O. Madsen kommer til at tjene godt på sine fire første UFC-kampe. Foto: Liselotte Sabroe

30.000 dollar for selve kampen – 30.000 dollar for at vinde – en mindre bonus for måden, han vandt på, hvilket kan variere afhængigt af metode, man slår sin modstander på.

I UFC-regi er det ganske normalt, at penge bliver offentliggjort, så derfor har Mark O. Madsen det fint med at tale om det.

»Det er nogle tal, der alligevel kommer frem. UFC var ikke forpligtet til at oplyse økonomien i kontrakterne i København, men det er de mange andre steder i udlandet. Og jeg kommer til at kæmpe i udlandet, og derfor vil beløbene blive kendt før eller siden,« siger Mark O. Madsen.

Beløbet for at stille op og for en eventuelt sejr vil være det samme i de tre kampe, Mark O. Madsen har skrevet kontrakt med UFC for, og efter falstringens eget udsagn kan han se frem til lige under en million pr. kamp, hvis det hele spiller for ham i de resterende kampe, han for nuværende har kontrakt på.

I de store sportsgrene i USA er det kutyme, at spillernes kontrakter offentliggøres, da klubberne som regel skal arbejde under et lønloft.

Det betyder, at man i NHL, hvor flere danskere nyder stor succes, kan læse sig til, at Frederik Andersen, der er målmand i Toronto Maple Leafs, i 2018 havde en årsløn på cirka 30 millioner kroner.

Mark O. Madsen fik sin UFC-debut i København, og endnu er der ikke sat navn på danskerens næste modstander.

Den 35-årige MMA-kæmper valgte at satse fuldt ud på den voldsomme kampsport og drømmen om UFC efter OL i 2016, hvor han vandt en sølvmedalje.