Hr. og Fru Madsen.

Sådan har Mark O. Madsen flere gange omtalt sig selv og sin hustru, Maria O. Madsen, gennem de seneste uger.

OL-bryderens hustru har været hans promotor og hovedansvarlig for lørdagens store MMA-brag i KB Hallen mod Patrick Nielsen, og efter sejren i går skulle man tro, at parret kunne læne sig tilbage og juble over sejren.

Sådan kommer det dog ikke til at gå.

Mark O. Madsen få sekunder før kampstart mod Patrick Nielsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mark O. Madsen få sekunder før kampstart mod Patrick Nielsen. Foto: Nils Meilvang

»Jeg tror, Maria er færdig klokken fem. Det er skemaet vist sat til. Jeg skal ud og have et bad, og så skal jeg have ryddet op. Så mødes vi vel i morgen,« fortæller Mark O. Madsen.

Han nåede dog at give hustruen et stort kys, inden bryderens skulle videre til diverse interviews med pressen, og hun skulle bevare det kølige overblik for oprydningen.

Oven på et par hæsblæsende uger lader det også til at være det, der fylder mere for Mark O. Madsen. Mere end sejren over Patrick Nielsen.

»At slå Patrick er selvfølgelig rart. Men jeg tror mere, det er befrielsen i forhold til det her projekt. Det her er det dyreste MMA-show, der har været lavet i Danmark,« siger Mark O. Madsen og fortsætter:

Mark og Maria O. Madsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mark og Maria O. Madsen. Foto: Nils Meilvang

»Det er Maria og Mark O. Madsen, der har stået bag, og det har virkelig været et stort sats. Og med alle store sats følge en risiko. Nu lykkedes det i dag, og det er egentlig mere den her glæde og lettelse over, at det gik.«

Nu drømmer den tidligere sølvvinder ved OL videre om UFC, der til september rammer Danmark. Det er ikke urealistisk, at den store MMA-organisation kunne finde på at give Mark O. Madsen et kald frem mod showet i Royal Arena, men det er langt fra sikkert.

»Jeg vil rigtig gerne stå på det kort. Det har jeg sagt fra starten af, at det er drømmen at blive så god, så jeg ultimativt kan træde ind i det fornemme selskab. Sportsmanden i mig vil gerne have mere tid og være mere forberedt. Omvendt står der en hustru og siger, jeg skal være klar, for det er en gylden mulighed,« siger Mark O. Madsen.

Efter de cirka 163 sekunders arbejde lørdag aften står Mark O. Madsen nu noteret for otte professionelle MMA-kampe med otte sejre til følge.