Ulykkerne vælter fortsat ned over UFC-kæmperen Mark O. Madsen, som med egne ord er helt i knæ.

Den danske sportsstjernes seneste mareridt så ellers ud til at være overstået, da hustruen Maria efter måneders ventetid endelig begyndte behandling af den sklerosesygdom, som igennem flere måneder har sat Mark O. Madsens MMA-karriere på pause.

Men nej.

For samme dag, som Mark O. Madsens hustru fik sin første behandling, ramte endnu en ulykke familien.

Det, de troede, var en mindre vandskade, viste sig at være begyndelsen på et vaskeægte hus-mareridt, som man ellers kun oplever i diverse boligprogrammer.

Da håndværkerne åbnede op kunne de nemlig til Mark O Madsens store skræk konstatere, at villaen i Nykøbing var angrebet af en stor omgang skimmelsvamp, skader på flere vandrør og at der var rotter i fundamentet.

Mark O. Madsen forsøger at grine af hele situationen, men indrømmer, at han er sendt i knæ mentalt.

»Det er en Madsen, der er presset ned i sokkeholderne.Nu var vi endelig der, hvor vi kunne vingr problemet med Marias behandling af, og så der dukker der i stedet sådan en forsikrings-satan op, fortæller Mark O. Madsen til B.T.

»Vi får at vide, at vi skal genhuses. Så mens Maria får sin første behandling, får jeg sat i stand, hvor vi skal bo. Da Maria kommer hjem, møder jeg hende i døren og siger, at hun skal gå tilbage til bilen, fordi vi skal bo et andet sted.«

Situationen i villaen gør samtidig, at Mark O. Madsens håb om at gøre comeback i MMA og ultimativt UFC i USA, må udsættes endnu en gang.

Overskuddet til at træne, rejse og planlægge ligger på et meget lille sted i øjeblikket

»Jeg vil gerne i gang igen med MMA, og jeg vil gerne have en kamp igen. Men da min manager ringede fra USA for at høre, hvordan det gik og om muligheden for en kamp, måtte jeg lige sige stop,« siger Mark O. Madsen og tilføjer:

»Timingen i forhold til at vende tilbage til MMA er ikke god. Og det er i hvert fald ikke en bonus. I MMA, hvor næste kamp altid kan være din sidste, der kræver det dit fulde fokus. Her er det vigtigt, at der ikke er for meget, der kan ødelægge det flow, jeg skal være i.«

Sådan ser Mark O. Madsens hus ud p.t.

Se flere billeder nederst i denne artikel.

Foran Mark O. Madsen og familien, der også tæller to børn, er en længere periode, hvor omfanget af skaderne skal fastlægges, og hvordan og hvem der skal betale for genopbygningen af husets 170 kvadratmeter.

Indtil det kommer på plads, bliver det nærmest umuligt for Mark O. Madsen at koncentrere sig fuldt ud om karrieren, der som skrevet tidligere allerede var sat på pause, da hustruen Maria blev udredt for sklerose i efteråret.

Derfor er det lige nu uvist, hvornår Mark O. Madsen genoptager karrieren.

De mange nedture påvirker selvfølgelig familien, der før alt det her skete, planlagde at flytte til USA og Las Vegas for at satse 100 procent på Mark O. Madsens UFC-karriere.

»Det er i de her perioder, hvor jeg lærer mest om mig selv, og hvor Maria og jeg lærer mest om hinanden og vores liv,« slutter Mark O. Madsen.

Han er fortsat ubesejret som MMA-kæmper.