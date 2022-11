Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mark O. Madsen har intet problem med at slå sig løs i MMA-buret, når han skal slås.

Sværere er det dog for den ubesejrede dansker at kunne være spektakulær og underholdende uden for kampsporten.

I UFC, der er det mest prestigefyldte MMA-selskab at være en del af, vægtes det også tungt, at kæmperne er underholdende og gør det hele til et slags show.

Den del har den 38-årige dansker da også levet op til inden sin kamp mod amerikanske Grant Dawson natten til søndag. I en såkaldt story på sin Instagram-profil proklamerer Mark O. Madsen, at han skal mæske sig i en bøf til svimlende 2400 dollar – svarende til 18000 kroner.

Foto: Screenshot fra Instagram/marktheolympianmadsen Vis mere Foto: Screenshot fra Instagram/marktheolympianmadsen

Mark O. Madsen var nemlig et smut på en af kokken Nusret Gokces kendte Nusr-Et Steakhouse-restauranter. Han er nok bedre kendt som internetfænomenet Salt Bae.

Optakten til UFC-kampen mod Grant Dawson har været meget turbulent for den 38-årige falstring.

Han havde i første omgang forberedt sig i mange måneder til en kamp mod amerikanske Drakkar Klose, der dog trak sig fra kampen med en knæskade kort inden, de to skulle i buret.

Herefter opstod der et nyt problem, da Grant Dawson ikke klarede indvejningen, men vejede mere end et kilo for meget.

Mark O. Madsen har dog besluttet sig for at gennemføre sin forestående UFC-kamp alligevel.

»Jeg har besluttet, at jeg tager kampen. Bum, færdig!« sagde den 38-årige kæmper fredag til Ekstra Bladet.

Den tidligere OL-sølvvinder i brydning har satset på MMA-sporten siden 2018 og har vundet samtlige sine 12 kampe, men kampen mod Grant Dawson bliver muligvis hans sværeste hidtil.

Bookmakernes favorit er i hvert fald amerikaneren, men Mark O. Madsen fortæller til Ekstra Bladet, at den ekstra vægt til amerikaneren og favoritværdigheden ikke er noget, som han har spekuleret i. Han er bare klar til at give den gas.