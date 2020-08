For knap fem måneder siden lå han med en smadret kæbe og et stålfast blik rettet mod en snarlig retur til sporten. Blikket er der stadig, men den ødelagte kæbe er erstattet af en frygt for karrierens fremtid.

For siden han i marts brækkede kæben, har den danske MMA-kæmper Mark O. Madsen ikke været i kamp i oktagonen.

Men i øjeblikket er den 35-årige tidligere bryder på privat træningsophold i Marokko, hvor han kæmper for at få kæben tilbage i fuld omdrejning. For den næste kamp kan blive danskerens sidste.

»Hånden på kogepladen. Brækker den kæbe igen, så er løbet kørt for min MMA-karriere. Det er min klare mavefornemmelse,« siger Mark O. Madsen til B.T.

Mark O. Madsen i sin seneste officielle MMA-kamp. Her mod Austin Hubbard ved UFC 248, 7. marts. Foto: Stephen R. Sylvanie Vis mere Mark O. Madsen i sin seneste officielle MMA-kamp. Her mod Austin Hubbard ved UFC 248, 7. marts. Foto: Stephen R. Sylvanie

Skaden opstod 7. marts i kampen mod amerikanske Austin Hubbard, hvor Mark O. Madsen kunne trække sig sejrrigt ud af opgøret med en pointsejr.

Selv om han efterfølgende har været igennem operationer for at få kæben tilbage til fordums styrke, så er der endnu ikke en ny kamp på tapetet til danskeren, der stadigvæk kæmper for at få kæben helt klar til kamp.

»Der var to brud i hagen, hvor stykket i midten sad løst. Bruddene er vokset sammen, og kæben er stærk, men der er stadig noget i forhold til kæbeleddet helt oppe, hvor kæben sidder fast,« siger Mark O. Madsen og uddyber:

»Kæbemobiliteten og så videre er noget, jeg stille og roligt skal genoptræne, og det er jeg i gang med nu. Alle scanninger viser, at bruddet er helet rigtig godt, og betændelsen er væk, men mobiliteten mangler lidt, og det er noget, jeg er nødt til at tage seriøst netop med henblik på, at den næste kamp kan blive den sidste.«

Mark O. Madsen er i øjeblikket på træningslejr i Marokko, hvor han kæmper for at vende retur efter sin skade. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mark O. Madsen er i øjeblikket på træningslejr i Marokko, hvor han kæmper for at vende retur efter sin skade. Foto: Mads Claus Rasmussen

Som en del af genoptræningen er danskeren taget til Marokko, hvor han i disse dage træner og sparrer med store MMA-navne som Abu Azaitar, Ottman Azaitar, Ilias Ennahachi og Nasrat Haqparast.

Alt sammen i et forsøg på at udvikle sig yderligere for at stige til tops i UFC-regi, hvor den danske OL-sølvvinder selv spår, at han kan være med i mange år endnu.

»Jeg er 35 år nu. Der er masser af år tilbage i MMA for mit vedkommende. Jeg kan sammenligne mig selv med Yoel Romero, som også er olympisk sølvvinder. Han er 43 år og stod i en titelkamp i Las Vegas på samme kort, hvor jeg også kæmpede,« siger Mark O. Madsen og tilføjer:

»I forhold til den skoling og ballast, jeg har fået igennem brydningen, så har jeg masser af år tilbage i sporten.«

Inden skiftet til UFC kæmpede Mark O. Madsen i Cage Warriors. Her ses han i aktion mod Thibaud Larchet lørdag 9. marts 2019 i K.B. Hallen på Frederiksberg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Inden skiftet til UFC kæmpede Mark O. Madsen i Cage Warriors. Her ses han i aktion mod Thibaud Larchet lørdag 9. marts 2019 i K.B. Hallen på Frederiksberg. Foto: Mads Claus Rasmussen

På trods af at danskeren ikke har været i aktion siden UFC 248 i marts, har den 35-årige MMA-kæmper stadig en tro på, at han kan nå til tops inden for sporten.

»Du må godt kalde mig skør, men jeg tror på, at jeg har potentialet til at blive en af de bedste i MMA, såfremt jeg lykkes med at udvikle mig på den måde, som jeg tror, jeg kan,« siger Mark O. Madsen, der tilføjer, at han vender tilbage fra Marokko som en bedre kæmper, end da han tog af sted.

Selv om der på nuværende tidspunkt ikke er meldt noget officielt ud om en ny kamp for danskeren, så fortæller han, at der allerede har været flere tilbud om kampe hos UFC, men at han har behov for mere tid, hvis kæben skal blive helt klar.

»Jeg arbejder mig frem imod et mål, der hedder, at jeg skal kunne tage fem omgange a fem minutters varighed med fuld sparring, hvor der bliver slået igennem, og jeg efterfølgende kan sige, at alt føles, som det skal, i kæben,« siger Mark O. Madsen og løfter sløret for, at det i øjeblikket ikke er tilfældet.

Mark O. Madsen smider rundt med Austin Hubbard ved UFC 248 i Las Vegas, Nevada. Foto: Stephen R. Sylvanie Vis mere Mark O. Madsen smider rundt med Austin Hubbard ved UFC 248 i Las Vegas, Nevada. Foto: Stephen R. Sylvanie

Danskeren har kæmpet to kampe i UFC og 10 MMA-kampe i alt. Han er endnu ubesejret i sporten.