En træningstur i USA udviklede sig til et kortvarigt drama for Johannes Høsflot Klæbo.

For på en tur i de amerikanske bjerge blev den norske langrendsstjerne og hans bedre halvdel, Pernille Døsvik, nemlig angrebet af hunde.

Det skriver norske Dagbladet.

Ifølge langrendsløberen kom to aggressive hunde pludselig løbende imod parret, der var i færd med at stå på ski.

Johannes Høsflot Klæbo har vundet adskillige OL- og VM-guldmedaljer. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Johannes Høsflot Klæbo har vundet adskillige OL- og VM-guldmedaljer. Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

Helt chokeret stoppede parret op og forsøgte at afværge situationen, mens hundene begyndte at bide i både ski og fingre.

»Jeg tror, ​​det var det tidspunkt, hvor jeg havde den højeste puls under hele turen til USA. Så var jeg tæt på min maksimale puls,« fortæller Johannes Høsflot Klæbo til Dagbladet.

Efter noget tid fik den norske skistjerne dog talt hundene til ro.

»De begyndte at bide i skiene og mine fingre. Jeg var nervøs, men det gik heldigvis hurtigt over. Til sidst indså de, at jeg ikke var så farlig,« lyder det videre fra nordmanden, der slap uskadt fra dramaet.

Johannes Høsflot Klæbo er én af Norges allerstørste langrendsstjerner.

Fem OL-guldmedaljer samt ni VM-guldmedaljer har nordmanden hevet hjem de senere år.