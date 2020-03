»Jeg har taget 10 kilo på, men det føles ikke så forfærdeligt tungt. Man vænner sig til det. Jeg nyder det.«

Maratonkvinden Anna Holm siger det med sit lyse smil. 3. juni har hun termin – det bliver et bornholmsk sommerbarn, som man siger på hendes fødeø – og hun og hendes svenske kæreste, Victor Larsson, glæder sig.

Selvfølgelig havde hun drømt om at kunne følge sin OL-debut i Rio de Janeiro op med et nyt OL i Japan til august, men den kommende familiebegivenhed er vigtigere. Og så er der jo igen et OL i Paris om fire år.

»Jeg har talt med løbekolleger, som har oplevet, at de er blevet stærkere, skarpere og bedre til at prioritere efter graviditeten. Det håber jeg også, at jeg bliver. Viljen og lysten har jeg,« siger Anna Holm.

...tiden, jeg skal bruge på at komme tilbage i konkurrenceform, er ikke så afgørende, for der er ting, jeg tænker mere på end maraton... Anna Holm

»Et af de flotteste eksempler på sådan en kvinde er Sara Slott. Hun beviste over for omverdenen og sig selv, at man sagtens kan være mor og dyrke idræt på højt niveau. Hun vendte tilbage stærkere end nogensinde efter sin graviditet og blev OL-sølvvinder og europamester på 400 meter hæk.«

Det var efter Copenhagen Half Marathon i september, Anna Holm opdagede, at hun var gravid.

»Jeg kunne ikke forstå, at jeg var så træt og ikke kunne restituere, men det var der jo en naturlig forklaring på,« siger hun.

Tre uger senere var hun med til at hylde sin far, Henrik Jørgensen, da hun startede Eremitageløbet og selv løb med blandt de over 10.000 deltagere sammen med Victor Larsson.

Anna Holm Alder: 32 år.

Profession: Journalist

Privat: Født på Bornholm og bor i Brønshøj med kæresten Victor Larsson



Personlige rekorder: 10 km landevej: 33.31 (2017)

Halvmaraton: 1.12.56 (2017)

Maraton: 2.33.02 (2017)

Eremitageløbet: 45.52 (2014)

Henrik Jørgensen døde 26. januar 2019 under sin daglige løbetur. Ramt af et hjertestop i skoven nær sin hjem i Sorthat/Muleby mellem Rønne og Hasle på Bornholm. Han blev 57 år.

Den tidligere London Marathon-vinder og danske rekordholder med tiden 2.09.43 har fire gange vundet Eremitageløbet. Han er indehaver af løbsrekorden på den 13,3 kilometer lange rute gennem Dyrehaven på 38.40 fra 1987.

Anna Holm er ambassadør for Eremitageløbet og blev efter sin fars død opfordret til også at være ambassadør for Hjerteforeningen. En ære, hun sætter højt.

De vordende forældre mødte hinanden på deres fælles arbejdsplads, rejsebureauet Albatros Travel, hvor den journalistuddannede Anna Holm arbejder i marketing- og kommunikationsafdelingen.

Anna Holm går ind i uge 29, men holder sig stadig i gang. Mest i svømmehallen og ved sjældne lejligheder med en kort løbetur i langsomt tempo Foto: Jesper Westly Vis mere Anna Holm går ind i uge 29, men holder sig stadig i gang. Mest i svømmehallen og ved sjældne lejligheder med en kort løbetur i langsomt tempo Foto: Jesper Westly

Hun vil holde sin barsel på Bornholm og håber at kunne deltage i nogle af efterårets løb i den bornholmske Grand Prix-serie og i Eremitageløbet 4. oktober.

»Går det rigtig godt, er der måske mulighed for en crosssæson med EM i Dublin 13. december. Det vigtigste bliver dog at nyde tiden som mor og passe godt på kroppen,« siger hun.

»I den forbindelse er tiden, jeg skal bruge på at komme tilbage i konkurrenceform, ikke så afgørende. Halvmaraton og maraton bliver helt sikkert først i 2021. Det kunne være enten London Marathon, Berlin Marathon eller Frankfurt Marathon. Men nu går jeg ind i uge 29. Der er ting, jeg tænker mere på end maraton.«

Anna: Sådan træner jeg under graviditeten

Foto: Jesper Westly Vis mere Foto: Jesper Westly

»De første to måneder under min graviditet løb jeg hver dag seks til 12 kilometer. Det næste par måneder løb jeg lidt kortere ture, fire til otte kilometer, og kun hver anden dag. De dage, jeg ikke løb, gik jeg i svømmehal. Da jeg nåede til uge 25, besluttede jeg at stoppe med den faste løbetræning. Jeg kunne mærke, at mit bækken føltes belastet. I stedet aquajogger jeg (løb i vand med et særligt bælte, red.) og svømmer hver dag. Og jeg nyder det.«

»Engang imellem kan jeg dog ikke lade være med at tage en lille smuttur i mine løbesko. Især hvis jeg er på Bornholm. Men så løber jeg højst 15-20 minutter meget langsomt med indlagte gåpauser. Det er nærmest som at gå en tur. Løbeskoene er ikke helt lagt på hylden.«

»Jeg har under hele min graviditet lyttet til kroppen i forhold til træning. Det første par uger af graviditeten, da jeg ikke vidste, at jeg var gravid, havde jeg instinktivt ikke lyst til at løbe intervaltræning. Faktisk har jeg slet ikke trænet nogen form for intensitetstræning under min graviditet.«

»Jeg er også blevet overrasket over, at jeg ofte har måttet nøjes med 'kun' at træne 30 minutter om dagen. Jeg havde nok forestillet mig, at jeg sagtens kunne træne i en svømmehal i en hel time, som jeg ellers ville gøre, hvis jeg normalt skulle erstatte løbetræning med alternativ træning. Men kroppen bruger enormt meget energi på graviditeten, så de fleste dage er 30 minutter rigeligt. Da jeg har termin 3. juni, går jeg ud fra, at træningen i hele juni bare bliver gåture med barnevogn. Jeg håber, at jeg så i løbet af juli kan komme forsigtigt i gang med løbetræningen.«