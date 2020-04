Undersøgelse i Leeds viser, at elitesportsfolk tvivler på antidopingsystemet og er bange for kollegers vrede.

Mange sportsgrene har gjort et stort stykke arbejde de seneste år for at oprette whistleblower-ordninger til atleter, der kender til doping. Men de virker kun i begrænset omfang.

Det viser en undersøgelse udført af Leeds Beckett University for Det Internationale Antidopingagentur (Wada), skriver The Guardian.

Studiet har spurgt mere end 400 britiske og amerikanske eliteatleter og trænere fra 54 forskellige sportsgrene til deres syn på de respektive whistleblower-ordninger.

Tilbagemeldingerne kan ikke være behagelig læsning for Wada.

Mens 93 procent af trænerne og 83 procent af atleterne rent faktisk følte det som deres ansvar at rapportere, hvis de så noget mistænkeligt, følte kun henholdsvis 45 og 38 procent af dem, at deres respektive sportsgrene faktisk opfordrer dem til at træde frem med mistanker.

Og det er ikke den eneste grund til bekymring for Wada.

Faktisk var det under halvdelen af de adspurgte, som kendte til Wadas whistleblower-system.

Chefen for undersøgelsen, Kelsey Erickson, siger ifølge avisen:

- De seneste år har vi set en enorm stigning i antallet af systemer for at angive mistænkelige forhold til rådighed for atleter og trænere, siger hun.

- Men selv om vi fandt ud af, at de ofte gerne vil komme ud med tingene, ved de ikke, hvem de skal tage fat i, og de stoler ikke nødvendigvis på, at der rent faktisk gøres noget ved det.

Det kunne altså tyde på, at Wada fortsat har et stort stykke arbejde foran sig i forhold til at skabe rammer, viden og tillid om det system, atleterne skal bruge.

Yderligere viste undersøgelsen også, at næsten en fjerdedel af de adspurgte atleter var bange for, såfremt en rapportering af dopingmistanke slap ud, at de ville blive stemplet som "sladrehanke".

Nogenlunde samme antal angav desuden, at offentlighedens reaktion på dem, som tidligere har ageret whistleblowere om doping, ikke ligefrem tilskyndede dem til at gøre det samme.

