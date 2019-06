IOC's medlemmer skal mandag afgøre, hvem der skal afholde vinter-OL om fem år.

Mandag aften bliver det afgjort, om Stockholm eller Milano/Cortina d'Ampezzo får tildelt værtskabet for vinter-OL i 2026.

Delegationerne bag de to bud skal mandag fremlægge deres planer for de 95 medlemmer af Den Internationale Olympiske Komité i IOC-hovedkvarteret i Lausanne.

De økonomiske budgetter, planer for arenaer, hoteller og transport vil blive fremlagt, og bagefter kan IOC-medlemmerne stille spørgsmål.

Både Sveriges og Italiens bud har et budget på omkring ti milliarder kroner.

Blot 86 af IOC-medlemmerne kan stemme. Blandt andre de to svenske og tre italienske medlemmer får ikke lov til at deltage i afstemningen, der går i gang klokken 16.

Skulle afstemningen ende med 43 stemmer til hvert bud, så er der omafstemning. Skulle det også ende helt lige der, er den endelige beslutning op til IOC-præsident Thomas Bach.

Præsidenten ventes at afsløre OL-værten klokken 18.

Sverige har aldrig tidligere været vært for et vinter-OL. I 1912 var Stockholm til gengæld vært for sommer-OL.

I 2022 afholdes vinter-OL i Beijing i Kina.

